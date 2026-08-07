En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / EEUU felicita a De La Espriella tras posesión y espera "trabajar estrechamente" con su Gobierno

EEUU felicita a De La Espriella tras posesión y espera "trabajar estrechamente" con su Gobierno

La delegación de Trump a la investidura del nuevo presidente colombiano estuvo encabezada por el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 7 de ago, 2026

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, felicitó este viernes al ultraderechista Abelardo De La Espriella por su investidura como nuevo presidente de Colombia y afirmó que la Administración de Donald Trump espera "trabajar estrechamente" con su Gobierno.

En un mensaje publicado en redes sociales, Landau dijo que quedó "impresionado" por la decisión de De la Espriella de jurar el cargo en Cali, en lugar de Bogotá, como "una señal de su compromiso por descentralizar el país y enfocarse en el desarrollo regional".

Últimas noticias

Gabinete-Abelardo-De-La-Espriella.jpg
Nación

Abelardo De La Espriella posesionó a sus ministros en Cali: este es el nuevo gabinete

Guaviare.jpg
Nación

Abandonan vehículo con explosivos frente a la Base Antinarcóticos en San José del Guaviare

Landau, hijo de un diplomático estadounidense, explicó que sus padres vivieron en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, entre 1954 y 1957.

"Estados Unidos espera trabajar estrechamente con el nuevo Gobierno colombiano para el beneficio de ambos pueblos. ¡Viva Colombia! ¡Viva EE.UU.!", escribió.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: capturta de video

La delegación de Trump a la investidura del nuevo presidente colombiano estuvo encabezada por el fiscal general adjunto, Todd Blanche, y contó con funcionarios de la Casa Blanca y de los departamentos de Estado, Justicia y Defensa, así como de la Agencia Antidrogas (DEA).

Publicidad

No estuvieron, en cambio, ni el secretario de Estado, Marco Rubio, ni Landau, quien sí participó recientemente en la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori en Perú.

El candidato ultraderechista De la Espriella ganó las elecciones presidenciales tras imponerse al izquierdista Iván Cepeda, heredero político del presidente saliente, Gustavo Petro, en una campaña en la que contó con el respaldo público de Trump.

El nuevo mandatario colombiano ha prometido estrechar la relación con Washington tras los años de tensión durante el Gobierno de Petro, cuya relación con Trump estuvo marcada por los enfrentamientos públicos entre ambos y por la imposición de sanciones estadounidenses contra el presidente saliente.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Abelardo De La Espriella

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad