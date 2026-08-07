Noboa habla con De La Espriella en Cali sobre seguridad fronteriza, comercio y energía

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este viernes en Cali con el mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, horas antes de su investidura, para hablar sobre seguridad fronteriza, comercio y energía, según informó el ministro de Relaciones Exteriores ecuatoriano, Roberto Kury.

"Más allá de felicitarlo por el inicio de sus nuevas funciones, conversamos tres puntos estratégicos para ambas naciones: seguridad fronteriza, apertura comercial y también del tema energético", dijo Kury en un video compartido por la Presidencia ecuatoriana.

El canciller, quien también participó del encuentro, señaló que se armarán mesas técnicas de trabajo entre ambos Gobiernos para abordar estos temas y "ampliar el diálogo".

"Esta es una nueva etapa para la relación entre Ecuador y Colombia. Sus líderes comparten la misma visión, una visión enfocada en el beneficio de los ciudadanos, en fortalecer la economía, en fortalecer la seguridad en la frontera. Así que vamos a trabajar de la mano muy bien con el nuevo presidente electo", añadió el ministro.



Estos tres temas son clave para ambos países, que entre febrero y junio estuvieron inmersos en una guerra comercial iniciada por Noboa, para presionar al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, a realizar una mayor vigilancia de la frontera, por considerar que la situación de violencia criminal de Ecuador está provocada por las toneladas de cocaína que entran al territorio desde el vecino país.

Inició con aranceles del 30 % que escalaron hasta el 100 %, junto a otras medidas tomadas por ambos Gobiernos. Por ejemplo, Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador y la reactivó recién el pasado miércoles.

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La guerra comercial terminó después de la intervención de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), aunque Noboa lo atribuyó a un acuerdo con De la Espriella antes de que ganara los comicios.

El mandatario ecuatoriano llegó a Cali junto a su esposa, Lavinia Valbonesi; el canciller Kury, y el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, quien es el nuevo portavoz presidencial.

Esta tarde asistirá a la investidura de De la Espriella, que comenzará a las a las 15:00 hora local (20:00 GMT), en la que también estarán el rey Felipe VI de España y los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; Panamá, José Raúl Mulino; República Dominicana, Luis Abinader, y Chile, José Antonio Kast, entre otras autoridades.