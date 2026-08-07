Espiritualidad y política: el pedido de De La Espriella a jefe de protocolo para la posesión

En medio de la rigurosidad que exige un traspaso de mando, la posesión de Abelardo De La Espriella contará con un matiz distintivo que ha captado la atención de la opinión pública.

Según confirmó el jefe de protocolo de la Cámara de Representantes, Plinio Ordóñez, a Blu radio, el nuevo presidente ha solicitado formalmente integrar un “espacio para la espiritualidad” dentro del cronograma oficial del evento.

Fe en medio de la formalidad legislativa

La organización de este acto ha sido un "trabajo articulado" entre la Cancillería, el Congreso de la República y el equipo del gobierno entrante. Si bien Ordóñez enfatizó que la ceremonia es, ante todo, un “procedimiento institucional riguroso” y un “acto propio del legislativo colombiano”, el protocolo se ha ajustado para dar cabida a este toque de “recogimiento personal” solicitado por el mandatario.



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Este momento de espiritualidad no será un evento previo, sino que tendrá lugar en el punto de mayor simbolismo de la jornada:

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"Será justo después de que le impongan la banda como presidente”, explicó Ordoñez.

Con esta decisión, De La Espriella busca marcar un giro en la política nacional, combinando la solemnidad del Estado con sus convicciones personales ante los ojos de las comitivas internacionales que ya terminan de arribar a la Plaza de Bolívar.

Un evento de precisión técnica

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A pesar de esta adición personal, el orden del día permanece bajo la estricta dirección de la Secretaría General del Congreso. El equipo de protocolo ha trabajado para que este espacio de fe se integre de manera fluida en un evento que requiere una coordinación milimétrica entre diversas instituciones del Estado para garantizar la seguridad y el aforo de los invitados nacionales y extranjeros.

Escuche la entrevista: