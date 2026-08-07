Maia en la posesión de De La Espriella en Cali: así cantó el Himno Nacional de Colombia

La sesión de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, tuvo lugar este viernes después de más una hora y 15 minutos de receso para esperar su llegada a la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, donde juró el cargo para el periodo 2026-2030.

La encargada de dar inicio al acto de posesión fue la cantate Maia, quien interpretó el himno de la Repuiblica en vivo en compañía de una banda.

La artista barranquillera lució un atuendo oscuro compuesto por blazer y pantalón, acompañado de una blusa blanca. Llevó el cabello recogido y añadió a su vestimenta un llamativo detalle decorativo en uno de los lados del blazer, con forma de lo que parecía ser una iguana o un camaleón.

No obstante, la elección de Maia sorprendió a muchos, pues anteriormente circulaban rumores de que sería el mismo Abelardo De La Espriella quien cantaría el himno nacional, debido a que antes había interpretado su versión en un evento en la CAF de Medellín, en la que incluía frases asociadas a su campaña.



De la Espriella entró al auditorio universitario acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos, y en el recinto lo esperaban más de mil invitados, entre autoridades nacionales e internacionales.

"Hoy es un gran día para la democracia, Colombia se salvó y vamos a construir entre todos la 'Patria Milagro'", dijo De La Espriella a los periodistas que lo esperaban en la entrada del salón.

Maía pone su voz a uno de los momentos más solemnes de esta jornada: la interpretación del Himno Nacional.



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Asimismo, luego del juramento de De La Espriella, Maia también interpretó la canción “Aleluya” del canadiense Leonard Cohen, para la Virgen de Fátima.

Me encantó este momento de la posesión: Maia cantando “Aleluya” a la Virgen de Fátima 🙏🏻



Poner el país en manos de la Virgen 📿.



¿A qué horas salen a llorar los del “Estado laico”? pic.twitter.com/o4CJa8G0Vz — Luis Angel (@luisangelgd) August 7, 2026

Con información de EFE.