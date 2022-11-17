La sesión de investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, tuvo lugar este viernes después de más una hora y 15 minutos de receso para esperar su llegada a la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, donde juró el cargo para el periodo 2026-2030.La encargada de dar inicio al acto de posesión fue la cantate Maia, quien interpretó el Himno de la Repuiblica en vivo en compañía de una banda.De la Espriella entró al auditorio universitario acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, y sus cuatro hijos, y en el recinto lo esperaban más de mil invitados, entre autoridades nacionales e internacionales."Hoy es un gran día para la democracia, Colombia se salvó y vamos a construir entre todos la 'Patria Milagro'", dijo De la Espriella a los periodistas que lo esperaban en la entrada del salón.