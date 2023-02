Nació el himno de La Descarga, con lágrimas incluidas, pero se presentaron roces detrás de cámaras

Una capítulo lleno de emociones se vivió en La Descarga, de Caracol Televisión. Los participantes sorprendieron a los mentores al presentarse todos en el escenario del tocadiscos y cantar la composición que prepararon entre ellos.

Los mentores Maía, Marbelle, Santiago Cruz y Gusi quedaron con la boca abierta cuando cada participante se ubicó en un lugar específico y comenzaron a entonar, lo que luego denominaron, el himno de La Descarga.

En el coro de la canción, que combinó varios ritmos característicos de las regiones colombianas, se destacó la frase: "Canta, mi gente canta, una descarga de amor".

Al terminar la canción, los mentores derramaron algunas lágrimas y expresaron lo orgullosos que estaban por el proceso que han liderado junto a los participantes.

"Muchachos, para mí ha valido la pena absolutamente todo, por este momento que nos han regalado. Sé que todos están entregando cosas, anhelando y soñando. Esto que acaba de pasar es muy importante y creo que nos deja el alma llena. Gracias, de verdad", dijo Santiago Cruz.

Roces detrás de la presentación

El único participante que no estuvo en la presentación fue José Miel, pues contó que no lo tuvieron en cuenta para la composición de la canción y eso lo molestó. Además, afirmó que "realmente no le gustaba" el "himno de La Descarga" y, aunque en principio le indicaron que participara para hacer el coro, nunca se concretó el encuentro para trabajar sobre ese tema.

"No me gustó la canción y sentí en un momento que no me tuvieron en cuenta. Se me mezclaron las dos cosas y a mí se me nota en la cara las cosas que me gustan y las que no. Me encantó que ellos lo hayan hecho", añadió José Miel.

¿Falta de respeto?

Cuando terminó la presentación, Gusi pidió que los participantes volvieran a cantar el coro, en ese momento Cristian Better realizó el conteo, pero Román lo interrumpió y detuvo a su compañero.

Para algunos fue una falta de respeto, pues no se puede "cortar" de esa manera a un músico y menos en una presentación. Mientras Román aseguró que estaba de espaldas y no se dio cuenta del conteo.