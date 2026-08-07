Con 21 cañonazos, Ejército le rindió homenaje a Abelardo De La Espriella tras su posesión

Con 21 disparos al aire de cañones, conocido como salvas, el Ejército Nacional de Colombia le dio la bienvenida al nuevo mandatario de los colombianos y presidente número 43, Abelardo De La Espriella. Esto se hizo como homenaje al nuevo jefe de Estado este 7 de agosto de 2026.

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Una vez el presidente De La Espriella recibió la banda de la bandera de Colombia por parte del presidente del Senado de la Républica, Honorio Henríquez, a las 4:29 de la tarde, empezaron los cañonazos (salvas) del Ejército a ser expulsadas hacia los aires con los colores de la bandera de nuestro país, amarillo, azul y rojo.

Dichos cañonazos se detonaron en simultánea desde la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova en Bogotá, mientras De La Espriella se posicionaba desde El presidente el Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en el Valle del Cauca.



Cañonazos. Suministrada.

"Con la salva de 21 cañonazos rendimos los honores correspondientes durante la ceremonia de posesión de mando, en un acto solemne que reafirma el compromiso institucional con la Patria y los colombianos", escribió el Ejército Nacional en su cuenta de X.

Cañonazos rojos. Suministrada.

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Así se escucharon los 21 cañonazos: