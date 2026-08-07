Detalles del traje de Abelardo De La Espriella en su posesión presidencial

Abelardo De La Espriella sumió la Presidencia de Colombia con un traje de la marca Arturo Calle, según confirmó el empresario y diseñador durante una entrevista con Blu Radio, horas antes de la ceremonia oficial en el arena de la Universidad Santiago de cali.

El empresario reveló algunos detalles de la vestimenta que utilizó el nuevo mandatario durante su posesión. Calle destacó que el presidente es una persona de “mucho gusto” y contó parte del proceso que hubo detrás de la confección de la ropa.

El empresario explicó que el equipo de la marca se desplazó en tres ocasiones desde Bogotá hasta Barranquilla para trabajar en los detalles de las prendas del mandatario. Incluso, el gerente de la fábrica viajó hasta esa ciudad para participar en el proceso. Calle resaltó que De La Espriella estuvo especialmente atento a las medidas y características de la ropa que utilizaría durante el acto protocolario.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el cuidado que tuvo el presidente con el diseño de la camisa. Según relató Calle, De La Espriella había solicitado que uno de los detalles tuviera un ancho específico de siete centímetros, pero al revisar la prenda encontró que medía 7,8 centímetros. Aunque el resultado era elegante, el mandatario pidió que se ajustara la medida para cumplir con la especificación que había solicitado.



Posesión de Abelardo De La Espriella Foto: captura de video Blu Radio

Calle también contó que De La Espriella había tenido anteriormente un sastre en Italia, pero decidió confiar en la industria nacional y recurrir a la marca colombiana para su vestuario.

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“Para nosotros es un honor muy grande que el presidente crea, como ha creído siempre, en la industria nacional”, señaló el empresario, quien agregó que la compañía continuará suministrándole las prendas que requiera.

En cuanto al color del traje para la posesión, Arturo Calle confirmó que De La Espriella escogió el azul. De hecho, el mandatario invitó a los asistentes al acto a utilizar también un código de vestuario basado en ese color: traje azul, camisa blanca y corbatas “sin muchos arabescos”. La elección busca mantener una línea sobria y elegante para una ceremonia de carácter oficial.

El empresario también destacó que el vicepresidente José Manuel Restrpo utilizó prendas de la misma marca y aseguró que para Arturo Calle representa un motivo de orgullo que ambos integrantes de la fórmula presidencial lleven ropa producida por una empresa colombiana.

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“Eso nos va a obligar a que todos los días seamos superiores en diseño, en calidad y en precio”, afirmó Calle, quien además manifestó su expectativa de que el sector empresarial contribuya a las prioridades sociales del nuevo gobierno.