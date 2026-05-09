Ejército Nacional responde a denuncias sobre presuntas irregularidades en contratos militares

El Ejército Nacional emitió el 9 de mayo de 2026 un comunicado respondiendo a una publicación periodística que reveló presuntas irregularidades en varios contratos relacionados con obras de adecuación, mantenimiento y construcción en instalaciones militares del país. En el documento, la institución defiende la legalidad de los procesos contractuales, afirma haber actuado conforme a la ley y sostiene que las situaciones denunciadas ya habían sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes.

Según el Ejército, los contratos cuestionados están orientados a mejorar las condiciones de formación, entrenamiento y calidad de vida de soldados y alumnos en distintas regiones del país. La institución aseguró que los procesos se adelantaron bajo las normas vigentes de contratación pública y respetando principios de transparencia, planeación y protección del patrimonio público. Además, indicó que toda la información relacionada con dichos contratos se encuentra disponible en la plataforma pública SECOP II.

El comunicado también revela que el propio Ejército reportó previamente los hechos a organismos como la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y las instancias de control interno de las Fuerzas Militares. De igual forma, la Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros remitió documentación a la Justicia Penal Militar y Policial para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se determinen posibles responsabilidades.

La institución confirmó, además, la apertura de cuatro investigaciones disciplinarias internas dirigidas a establecer la responsabilidad individual de funcionarios que participaron en los procesos contractuales actualmente bajo observación. Aunque el Ejército insiste en que los mecanismos de control aplicados hacen parte de los procedimientos legales de supervisión, el documento deja en evidencia que existen revisiones formales sobre la actuación de algunos funcionarios y contratistas.



La institución finalizó entregando detalles sobre el estado de ejecución de las obras. Según las cifras oficiales, los trabajos de mantenimiento y construcción presentan un avance aproximado del 70 %, mientras que las adecuaciones de instalaciones militares ya habrían alcanzado el 100 % de ejecución, quedando pendiente únicamente la formalización de algunos documentos de entrega.