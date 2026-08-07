Reacciones de los asistentes a la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali

Muchas han sido las reacciones de distintas personalidades del país que asisten a la posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, entre las que se destacaron el empresario Arturo Calle, el ministro Iván Cancino, y senadores como el doctor Enrique Gómez, muy cercano al nuevo mandatario, quien minutos previos al acto dio declaraciones sobre lo que se espera en este nuevo gobierno.

El senador Gómez afirmó su satisfacción con la llegada del presidente electo Abelardo De La Espriella.

"En este gobierno habrá solidaridad con todas las regiones de Colombia y un respaldo fundamental, social y masivo hacia nuestra fuerza pública, quienes se encargaran de devolverle a Colombia la paz", dijo.

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Por su parte, el ministro Mauricio Gómez habló para Blu Radio sobre la gestión de que Estados Unidos retire los sobre aranceles.

"Ya estamos haciendo, desde que llegamos a la elección, y ya armamos una agenda con Estados Unidos. Estamos llegando a unos acuerdos para viajar la próxima semana y así poder darle la vuelta a lo que nos deja Petro en las relaciones, no solo con EE.UU, sino con el mundo", aseveró.

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Por otro lado, el ministro de la cartera de Justicia, Iván Cancino, mostró su optimismo por la llegada del nuevo gobierno de Colombia:

"Hoy es un día de celebración. Solo quiero dar un mensaje de optimismo, vamos a acercar la justicia al pueblo", aseveró el jefe de cartera.

Reacciones de empresarios

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Arturo Calle habló en Blu Radio sobre la relación que esperan los empresarios con el nuevo Gobierno.

"Este es un gobierno que escucha y que va a hacer todo lo que el país necesita. Todo el empresariado lo vamos a apoyar. El país estaba perdiendo más del 50% de su patrimonio. Necesitamos que el país este superior a lo que estaba", afirmó Calle.

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