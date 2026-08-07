Estados Unidos ya estaría presionando por resultados a De La Espriella

Antes de que iniciara oficialmente el Gobierno de Abelardo De La Espriella, la administración de Donald Trump ya estaría presionando para tener resultados pronto en la lucha contra el narcotráfico, incluyendo la disminución de los cultivos ilícitos en el país. Así lo informó un artículo del The New York Times.

De acuerdo con el diario estadounidense, la estrategia apunta a profundizar la cooperación militar entre Bogotá y Washington y podría convertir a Colombia en uno de los principales escenarios de la ofensiva estadounidense contra los grupos dedicados al tráfico de drogas en América Latina.

Los primeros pasos de esa alianza ya comenzaron. Funcionarios del gobierno entrante viajaron a Washington el mes pasado y, posteriormente, un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció un nuevo plan de cooperación militar con Colombia. De acuerdo con esa declaración, la intención es llevar la relación entre ambos países a “nuevos niveles”, mientras De La Espriella anunció a Medellín como sede regional del denominado Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Trump contra las organizaciones narcotraficantes.

La Casa Blanca tendría además expectativas concretas sobre el inicio de esta nueva etapa. Según un exfuncionario de alto rango del gobierno Trump, existe presión dentro de la administración estadounidense y del Pentágono para mostrar resultados inmediatamente después de la posesión de De La Espriella. Sin embargo, los mandos militares estadounidenses estarían recomendando mayor planificación antes de poner en marcha operaciones conjuntas, debido a la complejidad de las acciones contra los grupos armados colombianos.



Narcotráfico Foto: AFP

En ese contexto, el ministro de Defensa entrante, general Jorge Eduardo Mora, aseguró tras sus reuniones en Washington que el denominado Plan Patriota 2.0 representa “una nueva etapa de cooperación, integración y acción conjunta”. Entre las medidas que han sido discutidas se encuentran el intercambio de inteligencia y apoyo estadounidense para operaciones antinarcóticos, la extradición de capturados y el eventual reinicio de la fumigación aérea de cultivos de coca. También se contempla fortalecer capacidades militares colombianas, incluida la flota de helicópteros y la protección frente al uso de drones por parte de los grupos armados.

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En Colombia, la llegada de De La Espriella supone un cambio frente a la administración de Gustavo Petro, quien cuestionó abiertamente la estrategia estadounidense y terminó enfrentando sanciones, la descertificación del país como socio antinarcóticos y amenazas de reducción de la asistencia estadounidense.

Mientras De La Espriella llega al poder con la promesa de enfrentar con mayor contundencia a los narcotraficantes, Washington espera que esa ofensiva se traduzca en resultados visibles en el corto plazo.