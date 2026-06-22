EEUU ataca otra narcolancha en el Caribe: ofensiva deja 2 muertos y 6 sobrevivientes

El Comando Sur de Estados Unidos informó este domingo que llevó a cabo una operación militar en el mar Caribe contra una embarcación presuntamente vinculada a organizaciones terroristas dedicadas al narcotráfico, en la que mató a dos personas y otras seis sobrevivieron.

La acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta 'Lanza del Sur', que Estados Unidos ejecuta en aguas internacionales desde hace más de 10 meses.

Southcom dijo que notificó a la Guardia Costera estadounidense sobre "seis sobrevivientes masculinos", sin proporcionar detalles sobre su rescate ni sobre su condición.

On June 21, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/34cDvvcwxe — U.S. Southern Command (@Southcom) June 22, 2026

De acuerdo con la información oficial, labores de inteligencia determinaron que la embarcación navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Las imágenes en blanco y negro que acompañan la publicación muestran una embarcación antes de ser alcanzada por un proyectil y quedar envuelta en una gran explosión.

Tras el operativo, ordenado por el comandante del Southcom, el general Francis L. Donovan, el Comando Sur notificó de inmediato a la Guardia Costera de EE.UU. para activar el sistema de búsqueda y rescate en favor de los sobrevivientes. Ningún militar estadounidense resultó herido, según publicó la institución en su cuenta de X.

Publicidad

Con el ataque de este domingo, la ofensiva suma al menos 64 ataques contra embarcaciones y más de 200 muertos, según recuentos de medios especializados basados en datos oficiales del Comando Sur.