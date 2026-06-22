En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Elecciones en Colombia
Abelardo De La Espriella
Iván Cepeda
Alias 'Marlon'
#MundialEnBlu
La Ola Blu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / EEUU ataca otra narcolancha en el Caribe: ofensiva deja 2 muertos y 6 sobrevivientes

EEUU ataca otra narcolancha en el Caribe: ofensiva deja 2 muertos y 6 sobrevivientes

Con el ataque de este domingo, la ofensiva suma al menos 64 ataques contra embarcaciones y más de 200 muertos.

Nuevo ataque a narcolancha en el Caribe
Nuevo ataque a narcolancha en el Caribe
Foto: captura de video
Por: EFE
 /  AFP
|
Actualizado: 22 de jun, 2026

El Comando Sur de Estados Unidos informó este domingo que llevó a cabo una operación militar en el mar Caribe contra una embarcación presuntamente vinculada a organizaciones terroristas dedicadas al narcotráfico, en la que mató a dos personas y otras seis sobrevivieron.

La acción fue ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta 'Lanza del Sur', que Estados Unidos ejecuta en aguas internacionales desde hace más de 10 meses.

Southcom dijo que notificó a la Guardia Costera estadounidense sobre "seis sobrevivientes masculinos", sin proporcionar detalles sobre su rescate ni sobre su condición.

De acuerdo con la información oficial, labores de inteligencia determinaron que la embarcación navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

Las imágenes en blanco y negro que acompañan la publicación muestran una embarcación antes de ser alcanzada por un proyectil y quedar envuelta en una gran explosión.

Tras el operativo, ordenado por el comandante del Southcom, el general Francis L. Donovan, el Comando Sur notificó de inmediato a la Guardia Costera de EE.UU. para activar el sistema de búsqueda y rescate en favor de los sobrevivientes. Ningún militar estadounidense resultó herido, según publicó la institución en su cuenta de X.

Publicidad

Con el ataque de este domingo, la ofensiva suma al menos 64 ataques contra embarcaciones y más de 200 muertos, según recuentos de medios especializados basados en datos oficiales del Comando Sur.

Vea también

irán y estados unidos.jpg
Mundo

Irán y EE.UU. acuerdan una hoja de ruta para un acuerdo final del conflicto en 60 días

PDVSA economía
Mundo

EEUU flexibiliza sanciones a Venezuela: beneficios para Conviasa, PDVSA y correo entre ambos países

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estados Unidos

Narcotráfico

Publicidad

Publicidad

Publicidad