EEUU flexibiliza sanciones a Venezuela: beneficios para Conviasa, PDVSA y correo entre ambos países

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este jueves tres nuevas licencias generales bajo el régimen de sanciones a Venezuela que flexibilizan de forma limitada operaciones vinculadas a la deuda de la petrolera estatal PDVSA, la aviación civil y las telecomunicaciones, sin modificar el núcleo de las restricciones vigentes.

La medida central, publicada como Licencia no.5, autoriza a partir del 4 de agosto de 2026 transacciones relacionadas con el bono 2020 de PDVSA al 8,5 %, incluyendo la provisión de financiamiento y otras operaciones vinculadas a ese instrumento de deuda, aunque sin abrir el acceso general de Venezuela a los mercados financieros internacionales.

La medida le permite a PDVSA volver a realizar operaciones vinculadas a ese instrumento de deuda específico, lo que en la práctica abre la posibilidad de participar en transacciones para su compra, venta o reestructuración bajo condiciones autorizadas.

El Tesoro precisó que la autorización aplica específicamente a ese bono y no implica una flexibilización amplia del régimen de sanciones sobre la deuda soberana o corporativa venezolana.



En paralelo, otra licencia autorizada este jueves permitirá transacciones con la aerolínea estatal Conviasa para el suministro de bienes y servicios necesarios para el mantenimiento, reparación y seguridad de aeronaves, incluyendo repuestos, software, inspecciones técnicas y soporte de aeronavegabilidad.

Finalmente, la tercera licencia incluida en el paquete divulgado actualiza y sustituye una licencia anterior para autorizar operaciones vinculadas a telecomunicaciones y servicios postales, permitiendo el intercambio de comunicaciones y el envío de correo y paquetes hacia, desde y dentro de Venezuela, bajo el marco de excepciones limitadas.

El Tesoro subrayó que ninguna de las licencias levanta el resto de sanciones económicas, financieras o comerciales sobre el gobierno de Venezuela, y que permanecen prohibidas las transacciones no contempladas expresamente en las autorizaciones emitidas.

Publicidad

Desde la captura del expresidente, Nicolás Maduro, en enero pasado, Estados Unidos inició un proceso de flexibilización de permisos y licencias entorno a la explotación y comercialización del petróleo, así como de otros recursos naturales venezolanos, de la mano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.