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"Estamos emocionados por lo que esperamos sea un gran recambio": EEUU sobre De La Espriella

La delegación de EEUU está formada por representantes de los Departamentos de Estado, de Guerra, de Justicia y de la agencia antidrogas DEA.

De La Espriella
Aberlado De La Espriella
Foto: AFP
Por: Juan Camilo Maldonado
|
Actualizado: 7 de ago, 2026

Una delegación de Estados Unidos, encabezada por el fiscal general interino, Todd Blanche, llegó a Cali, donde se celebrará la investidura del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

"Estamos honrados y privilegiados de estar aquí en Cali. También estamos emocionados por lo que esperamos sea un gran recambio, una gran asociación entre los Estados Unidos y Colombia", manifestó Blanche a su llegada a Cali.

La delegación está formada por representantes de los Departamentos de Estado, de Guerra, de Justicia y de la agencia antidrogas DEA, una señal de las áreas de cooperación que serán prioritarias para Washington con el nuevo Gobierno colombiano.

En la lista también están el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Hugo Guevara; el congresista republicano Mario Díaz-Balart, presidente del subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, y la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas, Sara Carter.

La delegación incluye además al director de la DEA, Terrance Cole; al asesor de seguridad nacional del vicepresidente, Cliff Sims; la subsecretaria adjunta para América Latina del Departamento de Estado, Viviana Bovo; el subsecretario del Departamento de Estado para la Seguridad en las Américas, Joseph Humire; y el jefe de Operaciones Internacionales del Departamento de Justicia, Kristopher Jarvis.

Estados Unidos y Colombia han sido aliados tradicionales en la lucha contra las drogas y en asuntos de seguridad regional, pero esa amistad tuvo varias crisis durante el gobierno del presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, crítico de muchas de las decisiones de Washington en temas como la política migratoria, lucha contra las drogas y contra el cambio climático.

A la delegación estadounidense se suma la llegada de los presidentes de Argentina, Javier Milei; Chile, José Antonio Kast; Paraguay, Santiago Peña; Honduras, Nasry Asfura; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, y la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera.

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Asimismo, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, y el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, arribaron a la ciudad para asistir a la investidura, que se celebrará en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en el primer cambio de mando celebrado fuera de Bogotá.

"Espero que este traspaso de mando refleje el espíritu republicano", dijo el presidente de Chile, José Antonio Kast, a su llegada al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira, que sirve a Cali, para asistir a la posesión presidencial.

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