Vicepresidente José Manuel Restrepo se reunió con el secretario de Energía de Estados Unidos

Durante el encuentro se analizaron los desafíos que enfrenta Colombia tras la parálisis de proyectos estratégicos en los últimos años y se planteó la necesidad de avanzar hacia una transición energética responsable, capaz de garantizar un suministro suficiente, asequible y sostenible para los hogares, las empresas y el desarrollo económico del país.

Como resultado de la reunión, el Gobierno entrante manifestó su intención de impulsar proyectos que fortalezcan la seguridad energética nacional, reactiven la exploración de gas, permitan enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño y atraigan inversión estadounidense para respaldar el crecimiento del sector.

La agenda continuó con un encuentro en la sede de Google, donde el vicepresidente electo se reunió con Karan Bhatia, Global Head of Government Affairs & Public Policy, y su equipo directivo. Allí se iniciaron conversaciones para construir una hoja de ruta conjunta que permita fortalecer la transformación digital del país y ampliar la cooperación en inteligencia artificial, ciencia de datos, innovación y formación de talento joven.

La compañía tecnológica también destacó el potencial de Colombia para convertirse en un referente regional en desarrollo digital y, ante esto, el gobierno entrante aseguró que busca aprovechar las capacidades del sector privado para cerrar brechas tecnológicas, aumentar la productividad y generar nuevas oportunidades de empleo y crecimiento en las diferentes regiones del país.



Mientras tanto, en Bogotá, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado, Indalecio Dangond Baquero, sostuvo su primer encuentro con la Federación Nacional de Cacaoteros, Fedecacao, con el propósito de definir una estrategia para fortalecer la cadena productiva del cacao.

Esto contempla la siembra de 50.000 nuevas hectáreas en zonas afectadas por cultivos ilícitos, la renovación de áreas improductivas y el mejoramiento técnico de más de 150.000 hectáreas, beneficiando a más de 100.000 familias productoras.

En la reunión con Fedecacao también se abordó la problemática del contrabando de cacao hacia Ecuador, una situación que afecta la comercialización y los ingresos de miles de productores colombianos. El Gobierno entrante y el gremio acordaron trabajar de manera conjunta para enfrentar este fenómeno y fortalecer la competitividad del sector, promoviendo un modelo de desarrollo rural basado en la productividad, la legalidad y el acompañamiento permanente a los agricultores.

