Caen los primeros responsables: alcalde Eder anuncia capturas y recompensa por disturbios en Cali

Tras una jornada electoral que alcanzó una participación superior al 60%, la ciudad de Cali vivió momentos de tensión concentrados en puntos específicos del oriente de la ciudad. El alcalde Alejandro Eder entregó un balance de seguridad en el que, si bien destacó el carácter pacífico de la gran mayoría de la ciudadanía, fue enfático en las acciones legales contra un grupo reducido de "desadaptados" que intentaron desestabilizar el orden público.

Justicia y recompensas: El cerco a los violentos

El mandatario confirmó que las autoridades ya han dado los primeros resultados en materia de judicialización tras los incidentes en sectores como Puerto Rellena y la Autopista Suroriental. "Anoche capturamos a dos inicialmente. Aparentemente ya tenemos a dos más. Estoy esperando que me confirmen", aseguró Eder en diálogo con Mañanas Blu.

Para acelerar la identificación del resto de los responsables de los daños a bienes públicos, el gobierno local activó un plan de choque económico y de inteligencia. "Desde anoche mismo, anunciamos una bolsa de recompensas por 200 millones de pesos y esperamos en las próximas horas estar publicando fotos y afiches de las personas que estamos buscando", puntualizó el alcalde, dejando claro que no habrá impunidad para quienes vandalizaron la infraestructura de la ciudad.

Abelardo De La Espriella Foto: Abelardo De La Espriella Facebook

Vandalismo focalizado y control policial

A pesar de la magnitud de la concentración en Puerto Rellena, donde se reunieron cerca de 4.000 personas, el alcalde aclaró que la inmensa mayoría se comportó adecuadamente. Sin embargo, un grupo de aproximadamente 100 a 150 personas inició ataques contra el mobiliario urbano.



"Fueron 15 cámaras afectadas en distintos puntos... solo tres fueron derribadas, pero en general ya están recuperadas", explicó el mandatario.

Asimismo, informó que tres estaciones del sistema MIO resultaron afectadas y un bus sufrió la rotura de su parabrisas.

Eder aprovechó para resaltar la labor de la fuerza pública, calificando a los agentes como "unos berracos, la verdad, muy valientes, muy en la jugada", destacando que su intervención rápida evitó que la situación se propagara a otras zonas de Cali.

Publicidad

"No es un nuevo estallido social"

Frente a las comparaciones con los disturbios de años anteriores, Alejandro Eder fue tajante al afirmar que la situación actual es radicalmente distinta. "Esto no se puede comparar con lo que pasó hace 5 años en Cali. Son dos fenómenos muy distintos. Esto fue algo muy concentrado en un sector muy puntual... con un grupo relativamente pequeño de vándalos", afirmó.

El alcalde concluyó con un mensaje de firmeza democrática, asegurando que se han reforzado los ocho puntos críticos de la ciudad con 1,000 policías adicionales y centenares de soldados.

Escuche aquí la entrevista: