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Declaraciones de Angie Rodríguez sacuden a Petro: 28 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Entérese de todas las noticias, las historias, las primicias y los personajes en Meridiano Blu con Ricardo Ospina, Octavio Sasso y todo el equipo del Servicio Informativo.

MERIDIANO BLU
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 28 de julio de 2026:

  • Polémica por la entrevista concedida a Mañanas Blu por la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, quien lanzó graves denuncias contra el presidente Gustavo Petro y su Gobierno.

  • El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones de la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, y anunció que presentará una denuncia penal, al considerar que sus señalamientos constituyen un ataque calumnioso en su contra y contra su administración.

    Escuche el programa completo aquí:

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