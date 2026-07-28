Declaraciones de Angie Rodríguez sacuden a Petro: 28 julio 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 28 de jul, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 28 de julio de 2026:
- Polémica por la entrevista concedida a Mañanas Blu por la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, quien lanzó graves denuncias contra el presidente Gustavo Petro y su Gobierno.
El presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones de la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, y anunció que presentará una denuncia penal, al considerar que sus señalamientos constituyen un ataque calumnioso en su contra y contra su administración.
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