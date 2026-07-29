Prosperidad Social inicia el sexto ciclo de pagos de Colombia Mayor: estas son las fechas

Prosperidad Social confirmó el inicio del sexto ciclo de transferencias monetarias del programa Colombia Mayor, que beneficiará a tres millones de personas mayores en todo el país. La entrega de los recursos se realizará entre el 29 de julio y el 19 de agosto de 2026, mientras que la operación estará a cargo de SuperGiros y SuRed.

Para este ciclo la entidad destinará una inversión de 686.206 millones de pesos para garantizar la entrega de los incentivos a los beneficiarios del programa.

Como parte del proceso de modernización, Prosperidad Social también comenzó a implementar una nueva modalidad de pago para un grupo de participantes que registró previamente su cuenta bancaria o depósito electrónico.

Prosperidad Social inicia el sexto ciclo de transferencias de Colombia Mayor. Foto suministrada.

¿Quiénes recibirán primero el pago de Colombia Mayor?

En este sexto ciclo, 4.098 participantes que registraron correctamente su cuenta bancaria o depósito electrónico mediante el Gestor de Información Financiera recibirán el incentivo directamente en el producto financiero inscrito.

Esta modalidad representa una inversión de 1.118.980.000 pesos y permite que los beneficiarios tengan acceso anticipado a los recursos frente a otras formas de entrega.

Además, quienes reciben el dinero por esta vía no necesitan desplazarse hasta un punto de pago, ya que la transferencia llega directamente a la cuenta o depósito electrónico registrado, facilitando el acceso al incentivo de forma más segura y en el momento que cada persona lo requiera.

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Prosperidad Social invitó a quienes aún no han realizado este registro a utilizar el Gestor de Información Financiera disponible en la página oficial de la entidad para inscribir, consultar o actualizar los datos del producto financiero donde desean recibir futuras transferencias.

¿Cómo evitar errores al registrar la cuenta bancaria?

Durante las primeras validaciones, Prosperidad Social detectó que algunos participantes cargaron documentos incorrectos o suministraron información que impidió aprobar el proceso.

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Para evitar inconvenientes, la entidad recomienda adjuntar únicamente la certificación bancaria o de titularidad del producto financiero, verificar que el documento sea legible y corresponda al titular registrado, y confirmar que la entidad financiera coincida con la certificación presentada.

En el caso de quienes registren Nequi, deberán seleccionar la opción depósito electrónico e ingresar el número del producto que inicia con 870, y no el número del teléfono celular.

Asimismo, Prosperidad Social recordó que no deben cargarse capturas de pantalla, extractos bancarios, recibos ni documentos diferentes a la certificación bancaria expedida por la entidad financiera correspondiente.

La entidad reiteró que todos los trámites relacionados con Colombia Mayor son gratuitos y no requieren intermediarios. Por ello, recomendó a los beneficiarios consultar únicamente los canales oficiales de Prosperidad Social para realizar registros, consultas o presentar solicitudes relacionadas con el programa.