Declaración de renta 2026: DIAN ya permite consultar la información exógena

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) habilitó la consulta de la información exógena reportada por terceros correspondiente al año gravable 2025. Esta herramienta permite a los ciudadanos revisar los datos registrados por entidades financieras, empleadores, notarías y comercios para preparar su declaración de renta en este 2026.

El trámite está disponible a través del portal institucional de la entidad para todos los usuarios inscritos en el Registro Único Tributario (RUT). Los vencimientos de presentación y pago comenzarán el 12 de agosto y finalizarán el 26 de octubre de 2026, según los dos últimos dígitos del NIT o documento de identidad.



Topes para declarar renta en 2026

Las personas naturales deben presentar la declaración de renta si cumplieron al menos una de las siguientes condiciones durante el año gravable 2025:



Patrimonio bruto: igual o superior a 4.500 UVT, equivalente a $224.096.000.

igual o superior a 4.500 UVT, equivalente a $224.096.000. Ingresos brutos: iguales o superiores a 1.400 UVT, equivalentes a $69.719.000.

iguales o superiores a 1.400 UVT, equivalentes a $69.719.000. Consumos con tarjeta de crédito: iguales o superiores a $69.719.000.

iguales o superiores a $69.719.000. Compras y consumos totales: iguales o superiores a $69.719.000.

iguales o superiores a $69.719.000. Consignaciones o depósitos bancarios: montos acumulados iguales o superiores a $69.719.000.

montos acumulados iguales o superiores a $69.719.000. Responsabilidad de IVA: haber sido responsable de este impuesto al 31 de diciembre de 2025.

Pasos para consultar el reporte de la DIAN

Para acceder a la información exógena en línea, el contribuyente debe seguir este procedimiento institucional:



Ingresar al sitio web oficial de la entidad (www.dian.gov.co). Entrar a la sección 'Portal Transaccional' e iniciar sesión con el usuario y la contraseña registrados. Ubicar la opción de consulta de la información reportada por terceros para el año gravable 2025.

Este informe incluye salarios, retenciones en la fuente, saldos bancarios, intereses, consumos con tarjetas de crédito y transacciones inmobiliarias.



¿Qué hacer si hay inconsistencias en los datos?

La DIAN aclaró que la información exógena se constituye como un reporte orientativo y no reemplaza la realidad económica del ciudadano. La obligación legal y la responsabilidad de declarar las cifras reales recaen exclusivamente sobre el contribuyente, quien debe contar con los soportes válidos.

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Si se identifican diferencias entre el reporte del sistema y los documentos de soporte del usuario, este debe comunicarse directamente con la entidad que emitió la cifra (banco, empresa o notaría) para que realice la respectiva corrección. La autoridad tributaria enfatizó que no realiza modificaciones directas a la información suministrada por terceros.

En caso de requerir una corrección por parte del tercero emisor, los cambios se verán reflejados en el portal de la DIAN siete días después de realizada la actualización.



Para evitar fallas en la plataforma o posibles sanciones extemporáneas, la DIAN recomienda a los ciudadanos adelantar la revisión de los documentos y no esperar hasta la fecha límite.

Los vencimientos oficiales se desarrollarán de manera gradual entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, asignados según los dos últimos dígitos del NIT o cédula del declarante. Para facilitar el proceso, la entidad dispone del programa Ayuda Renta y del formulario 210 en su micrositio especializado.