¿Dónde consultar si debe declarar renta en 2026? Así puede verificarlo en la DIAN

Cada año, miles de personas en Colombia deben revisar si están obligadas a presentar la declaración de renta. Aunque muchos creen que solo deben hacerlo quienes tienen ingresos altos, la obligación depende de varios criterios establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como el patrimonio, los ingresos, las consignaciones bancarias, las compras o los consumos hechos durante el año gravable anterior.

Por ello, antes de que comiencen los vencimientos para declarar renta en 2026, es importante que las personas naturales verifiquen si están obligadas a presentar esta obligación tributaria.

¿Dónde consultar si debe declarar renta para el año gravable 2025?

La forma más rápida de verificar si una persona natural debe presentar la declaración de renta es ingresar al portal oficial de la DIAN y usar la herramienta "Consulte si debe declarar renta" o revisar si tiene disponible una declaración sugerida.



Para hacerlo, solo hay que ingresar con el usuario y contraseña al portal de la entidad o digitar el número de cédula cuando la plataforma lo solicite. Allí se podrá conocer si la entidad tiene una declaración sugerida a nombre del usuario y consultar parte de la información reportada por terceros.

Además, si existe un registro en el portal de la DIAN, hay que consultar la Información Exógena, donde aparecen los datos que bancos, empleadores y otras entidades reportaron sobre los movimientos financieros. Esta información permite verificar si se supera alguno de los topes establecidos antes de presentar la declaración.

Colombianos que tienen que declarar renta. Foto: Dian // Pexels.

Condiciones para declarar renta

Publicidad

Para el año gravable 2025, las personas naturales deberán declarar renta si cumplen al menos una de las siguientes condiciones:



Haber sido responsable de IVA al 31 de diciembre de 2025.

Tener un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT , equivalente a $224.096.000 .

, equivalente a . Haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT , es decir, $69.719.000 .

, es decir, . Haber hecho consumos con tarjeta de crédito por $69.719.000 o más.

o más. Haber efectuado compras y consumos por $69.719.000 o más.

o más. Haber registrado consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por $69.719.000 o más durante 2025.

La DIAN recordó que la declaración que se presenta en 2026 corresponde al año gravable 2025 y que los vencimientos para las personas naturales irán del 12 de agosto al 26 de octubre de 2026, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT o del documento de identificación.

La entidad recomienda no esperar hasta la fecha límite para realizar el trámite y así evitar contratiempos o posibles sanciones.

