Estos son los requisitos que debe cumplir para no declarar renta por año gravable 2025 en Colombia

La temporada para presentar la declaración de renta en Colombia está cada vez más cerca. De acuerdo con el calendario tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las personas naturales deberán cumplir con esta obligación entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, según los dos últimos dígitos de la cédula de ciudadanía.

No obstante, no todos los colombianos están obligados a presentar este documento. La DIAN establece una serie de topes relacionados con el patrimonio, los ingresos, las compras, los consumos y las consignaciones del año gravable 2025. Si una persona no supera ninguno de estos límites, no tendrá que declarar renta.

Requisitos para no declarar renta por el año gravable 2025

Para quedar exento de presentar la declaración de renta, las personas naturales residentes en Colombia deben cumplir todos los siguientes requisitos:



Patrimonio bruto al 31 de diciembre de 2025: inferior a 4.500 UVT , equivalentes aproximadamente a $224.096.000 .

inferior a , equivalentes aproximadamente a . Ingresos brutos durante 2025: inferiores a 1.400 UVT , es decir $69.719.000 .

inferiores a , es decir . Consumos con tarjeta de crédito durante 2025: inferiores a 1.400 UVT (aproximadamente $69.719.000 ).

inferiores a (aproximadamente ). Compras y consumos totales durante 2025: inferiores a 1.400 UVT , equivalentes a unos $69.719.000 .

inferiores a , equivalentes a unos . Consignaciones bancarias, depósitos o inversiones acumuladas en 2025: inferiores a 1.400 UVT (aproximadamente $69.719.000 ).

inferiores a (aproximadamente ). No ser responsable de IVA.

Es importante tener en cuenta que basta con superar uno solo de estos topes para quedar obligado a presentar la declaración de renta, siempre que se trate de una persona natural residente.



Declarar renta no significa pagar impuesto

Uno de los errores más comunes es creer que declarar renta implica automáticamente pagar un impuesto. Realmente, la declaración es un reporte de la situación financiera del contribuyente durante el año gravable.

Una vez presentada la información, la DIAN determina si existe un valor por pagar, un saldo a favor o si la obligación tributaria es de cero pesos. Por esta razón, incluso quienes deben declarar no necesariamente tendrán que hacer un pago adicional.

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¿Dónde consultar las fechas de vencimiento?

La fecha exacta para presentar la declaración depende de los dos últimos dígitos de la cédula registrada ante la DIAN, sin tener en cuenta el dígito de verificación.

El calendario oficial establece vencimientos entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, por lo que se recomienda revisar con anticipación la fecha correspondiente para evitar sanciones por extemporaneidad.