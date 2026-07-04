Experto recomienda priorizar el ahorro y la educación financiera para mejorar la economía del hogar

El ahorro debe ser la prioridad para alcanzar una verdadera estabilidad financiera, aseguró Juan Lorenzo Santos, CEO de FolioNet, quien explicó que una buena administración del dinero depende más de los hábitos que del nivel de ingresos de cada familia.

Durante una entrevista en En Blu Jeans de Blu Radio, el experto afirmó que el primer compromiso financiero de cualquier persona debe ser consigo misma, destinando una parte de sus ingresos al ahorro antes de realizar otros gastos. Según explicó, este hábito representa la posibilidad de construir independencia económica y enfrentar con mayor tranquilidad los retos del futuro.

Santos también hizo énfasis en que, antes de pensar en invertir, es indispensable saldar las deudas, especialmente aquellas con altas tasas de interés. Indicó que no tiene sentido ahorrar o invertir mientras los intereses de los créditos siguen creciendo y afectan las finanzas personales.

El experto señaló que actualmente existen múltiples herramientas digitales e incluso aplicaciones basadas en inteligencia artificial que facilitan la elaboración de presupuestos y el control de los gastos mensuales. Sin embargo, aclaró que ninguna plataforma reemplaza la disciplina y la constancia de cada persona para cumplir sus metas financieras.



Economía en Colombia. Foto: archivo Blu Radio.

Frente a las inversiones, explicó que muchos colombianos mantienen la tradición de destinar sus ahorros a la compra de vivienda o bienes raíces, mientras que en economías desarrolladas es más común invertir en los mercados de valores para obtener una mayor rentabilidad a largo plazo. En ese sentido, aseguró que hoy existen alternativas accesibles para que cualquier persona pueda comenzar a invertir sin necesidad de contar con grandes capitales.

Durante la conversación también destacó la importancia de construir un historial crediticio responsable, señalando que el crédito puede convertirse en una herramienta para progresar siempre que sea utilizado con organización y evitando el sobre endeudamiento.

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Santos subrayó además que la educación financiera debe comenzar desde la infancia. Consideró que mecanismos como las mesadas permiten enseñar a los niños el valor del dinero, aunque insistió en que el ejemplo de los padres sigue siendo el principal factor para formar buenos hábitos financieros.

Finalmente, el CEO de FolioNet invitó a encontrar un equilibrio entre el ahorro y el disfrute de la vida. Aunque insistió en la importancia de planear el futuro, recordó que también es válido destinar parte de los ingresos a experiencias con la familia, siempre que se haga de manera responsable y dentro de un presupuesto organizado.

Escuche la entrevista completa aquí: