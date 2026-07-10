Prosperidad Social inició nuevos pagos de Renta Joven: consulte fechas según el dígito de su cédula

En Colombia, la forma en que se entregan algunos subsidios ha tenido ajustes recientes con la implementación de sistemas digitales que buscan hacer más ágil y organizada la dispersión de los recursos.

En el caso de programas como Renta Joven, estos cambios han permitido definir cronogramas más claros y segmentados para evitar congestiones en los puntos de pago.

Bajo este esquema, Prosperidad Social inició la entrega de las transferencias correspondientes al ciclo 3 de 2026, un pago importante para miles de estudiantes y aprendices en el país.

En esta ocasión, el proceso tiene un enfoque especial, pues las fechas están organizadas según el último dígito de la cédula de los beneficiarios.



Fechas de pago de Renta Joven según el último dígito de la cédula

Prosperidad Social informó que las transferencias se entregarán entre el 9 y el 21 de julio de 2026. En total, 100.263 jóvenes recibirán este incentivo económico, con una inversión que supera los $40.709 millones.

Para quienes reciben el dinero a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), el cronograma quedó definido así:



9 de julio de 2026: cédulas terminadas en 1, 2 y 3.

cédulas terminadas en 1, 2 y 3. 10 de julio de 2026: cédulas terminadas en 4, 5 y 6.

cédulas terminadas en 4, 5 y 6. 14 de julio de 2026: cédulas terminadas en 7, 8, 9 y 0.

Por otro lado, quienes cobran mediante la modalidad de giro podrán hacerlo desde el 10 hasta el 21 de julio en puntos autorizados de SuRed y SuperGiros en todo el país. Es clave retirar el dinero dentro de este plazo para no perder el beneficio económico.

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Este ciclo corresponde a pagos condicionados por matrícula del primer semestre de 2026 para estudiantes de instituciones de educación superior y apoyos para aprendices del SENA correspondientes a febrero y marzo.

Otros trámites disponibles para beneficiarios

Además de la entrega de recursos, la entidad habilitó un periodo para que los participantes actualicen su información o gestionen novedades dentro del programa.

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Entre el 9 y el 16 de julio de 2026, los jóvenes podrán llevar a cabo procesos como:



Actualización de datos personales.

Registro de grado de bachiller para quienes estaban suspendidos.

Subsanación de suspensiones por condiciones socioeconómicas.

Solicitud de retiro, aplazamiento o cambio de programa académico.

Estos trámites se deben hacer a través del portal oficial de Renta Joven y tendrán efecto a partir del ciclo 4 de 2026.