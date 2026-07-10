¿Bajará más el dólar? Economista analiza el futuro de la tasa de cambio en Colombia

La fuerte caída del dólar en Colombia ha sorprendido tanto a analistas como a ciudadanos. Con una tasa de cambio cercana a los $3.250, el peso colombiano se convirtió en la moneda con mejor desempeño frente al dólar en el mundo, un comportamiento que, según el economista y gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, Felipe Campos, responde principalmente a factores internos y a las expectativas que han generado las primeras señales del nuevo Gobierno.

Durante una entrevista, Campos explicó que para entender el comportamiento de la tasa de cambio es necesario analizar tres niveles. El primero corresponde al contexto internacional, donde el panorama no justificaría una caída del dólar en Colombia.

"Este año el dólar en el mundo está subiendo 3%. Muy poquitas monedas están cayendo frente al dólar en todo el mundo", afirmó. El economista recordó que la fortaleza de la divisa estadounidense obedece a factores como la inflación global, el comportamiento de los precios del petróleo y la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El segundo nivel corresponde a América Latina. Allí, explicó, el buen desempeño de algunas economías exportadoras de materias primas, especialmente petróleo, ha favorecido la apreciación de monedas como el real brasileño, el peso mexicano y el colombiano. Sin embargo, advirtió que este factor solo explica una parte de la caída del dólar.



El dólar en Colombia tocó hoy 2 de julio los $3.999

"De los 600 pesos que está cayendo el dólar en Colombia, uno afuera lo puede explicar por mucho 100 o 200 pesos del tema internacional, sobre todo por el lado del petróleo", señaló.

Para Campos, la verdadera explicación está en el tercer nivel: la coyuntura interna. Aunque reconoció que las altas tasas de interés del Banco de la República han contribuido a estabilizar la moneda, considera que no son suficientes para explicar una apreciación tan marcada.

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En su opinión, el principal impulso proviene de la confianza que han generado las promesas del nuevo Gobierno, particularmente en materia fiscal.

"Por primera vez en décadas, la primera política de un Gobierno es decir que va a recortar una barbaridad de plata. Eso es música para los mercados por el problema fiscal", aseguró.

El economista comparó la reacción de los mercados con la vivida hace cuatro años tras la elección de Gustavo Petro. En ese entonces, recordó, el dólar reaccionó al alza por la incertidumbre frente a las propuestas del nuevo mandatario.

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"Nos estamos saliendo del mundo por unas promesas políticas y hay que ver cuáles puede cumplir y cómo las va a cumplir", explicó, al advertir que la evolución de la tasa de cambio dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para materializar sus anuncios.

Frente a la pregunta sobre si este es un buen momento para comprar dólares, Campos fue prudente. Aunque considera que la divisa estadounidense ya no tendría una tendencia alcista sostenida, recomendó mantener una parte del patrimonio en dólares como mecanismo de protección.

"El dólar siempre es bueno tenerlo, pero yo ahorita lo considero un seguro de vida. No pienso que usted se va a volver rico, pero si algunas cosas pasan mal, le va a ayudar a diversificar", sostuvo.

Incluso proyectó que durante el próximo año la tasa de cambio podría mantenerse en un rango entre $2.800 y $3.200, reflejando un escenario de mayor estabilidad para la moneda colombiana.

Campos también descartó que una eventual reducción de las tasas de interés represente un riesgo para el peso. Por el contrario, explicó que una inflación más baja y una política monetaria menos restrictiva atraerían inversionistas de largo plazo, como fondos de pensiones internacionales, fortaleciendo la confianza en el país.

Respecto a las perspectivas económicas, recordó que los efectos de las decisiones del Banco de la República se sienten con varios meses de retraso. "Las tasas de interés cuando suben afectan la economía entre ocho y doce meses después", indicó, razón por la cual el menor crecimiento previsto para el próximo año respondería, en buena parte, al endurecimiento monetario aplicado durante los últimos meses.

Finalmente, destacó que, pese a los episodios de incertidumbre política registrados antes de las elecciones, Colombia continúa siendo un destino atractivo para los inversionistas extranjeros gracias a los altos rendimientos que ofrecen los bonos de deuda pública.