Dólar caerá este viernes hasta los $3.357 por primera vez desde febrero de 2020

Luego de seis años, por primera vez, el dólar volverá a estar por debajo de los 3.400 pesos este viernes, según DataIFX, pues caerá hasta los $3.357 en un contexto de expectativa económica marcado por las decisiones de política monetaria del país, que tiene la tasa a la baja en los últimos días.

Para los agentes económicos, este ajuste en la TRM sugiere un alivio en las presiones inflacionarias importadas, permitiendo una mayor estabilidad en el costo de bienes y servicios vinculados a la moneda extranjera.

Por ahora, los inversionistas mantienen la cautela mientras evalúan si este nivel de 3.357 pesos se sostendrá en el corto plazo o si, por el contrario, será un punto de inflexión momentáneo.

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Lo cierto es que la última vez que la divisa estuvo por debajo de los $3.000 fue a inicios de 2020, demostrando que la pandemia del COVID-19 tuvo una afectación en el mercado que hasta la fecha sigue estando reflejado y expertos se preguntan si la baja seguirá hasta el punto de romper nuevamente esa barrera.



Además, por otro lado, hace poco el Banco de la República hizo oficial su determinación de aumentar la tasa de interés en 75 puntos básicos. Esta decisión, que busca controlar las presiones inflacionarias y estabilizar la economía nacional, generó un efecto inmediato en las operaciones de la divisa extranjera a lo largo del día y que sigue dando efectos.

El fortalecimiento momentáneo del peso colombiano, expresado en la baja del dólar, coincide con una tendencia de los mercados emergentes que buscan atraer capitales mediante el incremento en el costo del dinero.