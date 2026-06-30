Dólar cayó este martes y se ubicó sobre los $3.431 tras aumento de tasas de interés

El dólar en Colombia registró este martes una nueva caída en su cotización, cerrando la jornada con un precio promedio de $3.431. Este descenso ocurrió en un contexto de expectativa económica marcado por las decisiones de política monetaria del país.

Según informó el portal especializado Valora Analitik, el movimiento cambiario se presentó momentos antes de que el Banco de la República hiciera oficial su determinación de aumentar la tasa de interés en 75 puntos básicos. Esta decisión, que busca controlar las presiones inflacionarias y estabilizar la economía nacional, generó un efecto inmediato en las operaciones de la divisa extranjera a lo largo del día.

Por su parte, la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada por la Superintendencia Financiera para la jornada, se situó en $3.443. La diferencia entre el promedio de cierre y la tasa oficial refleja la volatilidad que ha experimentado el mercado cambiario durante las últimas sesiones, donde los inversionistas reaccionan con cautela ante los ajustes en las tasas de referencia.

Colombia recibe miles de millones de dólares en remesas al año. Foto: AFP

El fortalecimiento momentáneo del peso colombiano, expresado en la baja del dólar, coincide con una tendencia de los mercados emergentes que buscan atraer capitales mediante el incremento en el costo del dinero. Los analistas del sector financiero observan con atención cómo este ajuste de 75 puntos básicos impactará el consumo interno y la inversión extranjera directa en el corto plazo.



La tasa de intervención del Emisor es una herramienta clave para moderar la liquidez en la economía. Con este movimiento, el Banco de la República busca ajustar las condiciones financieras para alinearlas con sus metas de inflación proyectadas para el cierre del año fiscal.