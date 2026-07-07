¿Cuáles son los cinco bancos con mejores tasas de interés para julio? La rentabilidad supera el 13 %

Los Certificados de Depósito a Término, también llamados CDT, continúan siendo una de las alternativas más atractivas para quienes buscan ahorrar y hacer que su dinero obtenga una rentabilidad definida desde el inicio. Ante esto, para la primera quincena de julio de 2026, son varias las entidades que ofrecen tasas de interés que superan el 12 % efectivo anual e incluso llegan a superar el 13 %, de acuerdo con el plazo y el monto invertido.

De hecho, los expertos recomiendan que, antes de elegir un CDT, es necesario no solo revisar la tasa de interés, sino también el tiempo durante el cual el dinero permanecerá inmovilizado, así como el capital mínimo exigido por cada entidad.

¿Cuáles son los bancos con mejores tasas de CDT en julio?

Según lo indicado por el portal especializado MejorCDT, las entidades que ofrecen mayores rendimientos en julio son las siguientes:



Koa: 13,51 % E.A. a 18 meses. Monto mínimo de $250.000.

Credifamilia: 12,65 % E.A. a 18 meses. Monto mínimo de $1.000.000.

IRIS: 12,50 % E.A. a 12 meses. Monto mínimo de $100.000.

Ban100: 12,50 % E.A. a 18 meses. Monto mínimo de $250.000.

Bancamía: 10,35 % E.A. a 3 meses. Monto mínimo de $50.000.

Koa es la entidad que encabeza el listado con una tasa del 13,51 % efectivo anual para inversiones a 18 meses, mientras que Credifamilia, IRIS y Ban100 también son opciones competitivas al ofrecer tasas altas de rentabilidad. Por su parte, Bancamía ofrece un plazo más corto, de tres meses.



CDT, una opción de ahorro e inversión Foto: Getty Images

¿Qué debe tener presente antes de abrir un CDT en Colombia?

Un CDT funciona como un contrato entre el cliente y la entidad financiera. El inversionista entrega una suma de dinero por un periodo determinado y recibe una tasa de interés fija que se conoce desde el momento de la apertura del contrato.

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Aunque es considerado un producto de bajo riesgo, el dinero permanece comprometido durante el plazo pactado. Por tal motivo, retirar los recursos antes de la fecha de vencimiento puede implicar algunas restricciones o afectar la rentabilidad esperada.

Este instrumento cuenta con el respaldo del seguro de depósitos administrado por Fogafín, bajo las condiciones establecidas para este mecanismo.

¿Debe declarar renta si tiene CDT?

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Abrir un CDT no significa, por sí solo, que una persona deba declarar renta. La obligación depende de que el contribuyente supere los topes fijados por la DIAN en aspectos como patrimonio, ingresos, compras, consumos con tarjeta de crédito o consignaciones bancarias durante el año gravable.

Por lo tanto, antes de invertir, se recomienda analizar la situación financiera completa y no basarse únicamente en el hecho de contar con un CDT.