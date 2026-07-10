Mujeres dedican casi 15 horas más al trabajo doméstico y de cuidado que los hombres, según el DANE

Las mujeres en Colombia dedican casi tres veces más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Así quedó en evidencia luego de que el DANE diera a conocer los resultados de la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado, según los cuales ellas invierten en promedio 23,5 horas semanales en estas labores, mientras que los hombres destinan apenas 8,6 horas, una diferencia de 14,9 horas cada semana.

La brecha entre hombres y mujeres también se refleja en el aporte económico. El trabajo realizado por las mujeres equivale al 14,8 % del PIB, mientras que el de los hombres representa el 5,1 %. En total, ellas aportaron el 75,9 % de las más de 44.326 millones de horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado durante el año pasado.

El DANE identificó que la participación en estas actividades comienza desde edades tempranas. Desde los 10 años ya existe una participación activa en el trabajo doméstico y de cuidado, especialmente entre las mujeres. Sin embargo, la mayor diferencia entre ambos sexos se concentra entre los 27 y los 59 años, etapa considerada como la de mayor productividad.

Entre los 26 y los 59 años se registra el mayor valor económico del trabajo de cuidado. De acuerdo con las estimaciones, una mujer genera en promedio cerca de 13,3 millones de pesos anuales por estas labores, mientras que un hombre aporta alrededor de 4,4 millones. Esto equivale aproximadamente a 1 millón 108 mil pesos mensuales para las mujeres y 366 mil pesos para los hombres.



El informe explica que la economía del cuidado reúne todas las actividades realizadas dentro de los hogares sin recibir remuneración. Allí se incluyen preparar alimentos, limpiar y organizar la vivienda, cuidar niños, adultos mayores y personas con discapacidad, además de otras labores indispensables para el bienestar de las familias y el funcionamiento de la sociedad.

Según el simulador de la Economía del Cuidado del DANE, cada hora de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado tiene un valor aproximado de 8.333 pesos, lo que permite dimensionar el impacto económico de actividades que históricamente no han sido reconocidas dentro de las cuentas nacionales.

Empleada doméstica / referencia Foto: AFP

Los resultados muestran que estas actividades, aunque no generan un salario, representaron el 19,9 % del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano durante 2024. El valor económico del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado alcanzó los 340,5 billones de pesos, convirtiéndose en una de las actividades con mayor aporte a la economía nacional.

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Entre todas las actividades desarrolladas en los hogares, la que demanda más tiempo es el suministro de alimentos, que concentra el 36,3 % del total de las horas dedicadas al trabajo de cuidado. Le siguen la limpieza, mantenimiento y reparación del hogar con el 25,9 %; el cuidado y apoyo a personas del hogar con el 14,4 %; el mantenimiento del vestuario con el 11,7 %; las compras y administración del hogar con el 10,5 %, y finalmente las actividades de voluntariado con el 1,2 %.

Otro de los hallazgos señala que los hogares con hijos concentran el mayor volumen de estas labores, representando el 37,9 % del total de horas registradas en el país. En este tipo de hogares, las mujeres realizaron el 75,5 % del trabajo doméstico y de cuidado. En los hogares extensos la participación femenina ascendió al 81,5 %, mientras que en los hogares monoparentales con jefatura femenina alcanzó el 88,3 %.

Las Cuentas Nacionales de Transferencia del Tiempo también muestran que el cuidado no remunerado se concentra en los primeros años de vida. Las niñas recién nacidas recibieron en promedio 36,8 horas semanales de cuidado, mientras que los niños recibieron 34,3 horas. Esa responsabilidad recae principalmente sobre las mujeres entre los 15 y los 59 años, quienes dedican en promedio 5,2 horas semanales al cuidado directo, frente a 1,5 horas de los hombres.