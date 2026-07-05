Los cuatro cambios laborales obligatorios que comienzan a regir este mes en Colombia

La reducción de la jornada laboral en Colombia no es una medida repentina, sino el resultado de un proceso gradual que comenzó con la aprobación de la Ley 2101 de 2021. Esta normativa estableció una disminución progresiva de las horas de trabajo semanales, pasando de 48 horas a 42, sin afectar el salario de los trabajadores.

Desde entonces, cada año se han hecho ajustes escalonados hasta llegar a la meta final de 42 horas semanales, lo cual se cumple en julio de 2026.

Este mes se llevará a cabo la última etapa de ese proceso, pero no llega sola, pues junto con la reducción definitiva de la jornada, entran en vigor otros cambios que impactan directamente el cálculo de salarios, recargos y el calendario laboral en el país.

Los cuatro cambios obligatorios que comienzan a regir en julio

De acuerdo con la norma, los cuatro cambios obligatorios que comienzan a regir este mes en Colombia son:

1. La jornada máxima baja a 42 horas semanalesSe cumple el objetivo de la Ley 2101: la jornada laboral ordinaria pasa oficialmente de 44 a 42 horas semanales. Esto implica que el número de horas trabajadas al mes disminuye, pero el salario mensual debe mantenerse igual. En consecuencia, el valor de la hora ordinaria aumenta.

2. Suben los recargos y las horas extrasAl incrementarse el valor de la hora ordinaria, también suben automáticamente los pagos por trabajo adicional. Esto incluye:



Hora nocturna.

Hora extra diurna.

Hora extra nocturna.

Todos estos conceptos aumentan porque se calculan con base en el nuevo valor de la hora.

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3. Aumentan los recargos dominicales y festivosEl trabajo en domingos y festivos también tendrá un mayor reconocimiento económico. Esto se debe a dos factores:



El aumento en la base (hora ordinaria más alta).

El incremento del recargo legal, que pasa del 80 % al 90 %.

Esto significa que trabajar en estos días será mejor remunerado que antes.

4. Nuevo festivo en el calendarioSe incorpora un nuevo día festivo nacional, la celebración de la Virgen de Chiquinquirá. A partir de 2026, se traslada al lunes 13 de julio. Las empresas que operen ese día deberán aplicar los recargos correspondientes (90 %).

En conjunto, estos cambios reducen el tiempo de trabajo y mejoran la remuneración por horas adicionales y días especiales.