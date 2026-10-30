Si reforma Carrasquilla se hubiera hecho, no estarían en estas, dice exviceministro Juan A. Londoño

En medio del debate nacional generado por la radicación del proyecto de ley de rescate fiscal por parte del Gobierno, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño se pronunció sobre el complejo panorama económico del país.

En diálogo con Mañanas Blu, quien se desempeñó como número dos de la cartera económica durante la gestión de Alberto Carrasquilla, analizó la necesidad imperiosa de recortar gastos e incrementar ingresos para evitar una parálisis en el financiamiento del Estado.

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El recuerdo de la reforma de 2021 y la urgencia del ajuste

Al hacer memoria sobre el fallido intento de reforma tributaria que derivó en las protestas sociales de 2021, Londoño señaló que la falta de adopción de aquellas medidas agravó la fragilidad de las finanzas públicas en los años posteriores. Sobre este punto, el exfuncionario fue categórico al afirmar: "Si hubiéramos hecho la reforma en ese momento, no estaríamos hoy en esta situación y no tendríamos que aprobar la reforma con sangre como nos va a tocar ahora".

Juan Alberto Londoño. Presidencia.

Frente a la propuesta de ajuste radicada ante el Congreso de la República, el exviceministro advirtió que el margen de maniobra para el país es prácticamente inexistente y que la corrección económica se dará de manera ineludible. "Yo quiero partir de una cosa (...) y es que el ajuste se va a hacer a las buenas o a las malas. ¿Qué quiere decir eso? Que o lo hacemos con el Congreso, concertando y mirando qué partidas se tocan, qué beneficios se tocan o lo hacemos por los mercados", sostuvo Londoño.



"El próximo año nosotros necesitamos pedir 250 billones de pesos prestados y para que a uno le presten, lo único que tiene que demostrar es que puede pagar y si no hacemos el ajuste no vamos a poder pagar y los mercados no nos prestan", explicó. Según advirtió, un escenario donde no haya financiamiento pondría en riesgo directo el pago de obligaciones esenciales como las pensiones, la salud y los salarios de los trabajadores.

Devolución del IVA y tecnología para la formalización

Otro de los ejes debatidos fue la factibilidad del esquema de devolución del IVA a cerca de 19 millones de personas en condición de vulnerabilidad. Al respecto, Londoño resaltó que, a diferencia del pasado, el Estado cuenta hoy con herramientas tecnológicas adecuadas —como el sistema Bre-B desarrollado por el Banco de la República— para girar los recursos cada 15 días. Además de calificar el mecanismo como progresivo para reducir la desigualdad en el índice de Gini, subrayó su impacto en la formalización de la economía.

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"Esto va a ayudar a formalizar a la sociedad. Si a mí me van a devolver el IVA, yo voy a exigir que me facturen, que eso es lo que cambia", aseguró el exviceministro. Explicó que al hacer perceptible el beneficio en el bolsillo del ciudadano, este comenzará a exigir factura electrónica incluso en el comercio minorista o de barrio.

Mauricio Cárdenas: "Desactiva una bomba que está a punto de estallar"

Por su parte, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas expresó su respaldo a la presentación de la norma por parte del Ejecutivo, al considerar que previene un colapso financiero de proporciones mayores. "Desactiva una bomba que está a punto de estallar (...) Sin ese ajuste fiscal, la economía va camino a una crisis. Entonces, hay que evitar esa crisis", aseveró Cárdenas.

Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Foto: EFE

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Cárdenas enfatizó la necesidad de tramitar la iniciativa con celeridad institucional y generar consensos políticos en el Congreso: "Esta es una ley que está hecha para corregir los problemas que ellos dejaron. Esta es una herencia muy difícil".

Sin embargo, el exministro expresó serias reservas frente a temas puntuales como la reducción del tramo exento en el impuesto de renta para personas con ingresos superiores a 5 millones de pesos, el incremento del IVA a insumos del sector agropecuario, y en especial el reestablecimiento de los gravámenes a las nóminas. "En el año 2012, Colombia eliminó el impuesto a la nómina, los llamados parafiscales (...) Reviven los parafiscales. Eso es un retroceso porque Colombia al desmontarse los parafiscales generó un aumento importante del empleo formal", dijo Cárdenas.

Andrés Velasco: "El problema fiscal es muy difícil de exagerar"

De otro lado, el presidente de Asofondos y expresidente de la CARF, Andrés Velasco, coincidió en la gravedad del diagnóstico estructural de la economía colombiana. "Realmente el problema fiscal es muy difícil de exagerar. Es muy difícil de exagerar (...) el tamaño del ajuste necesario (...) es de un tamaño que son 100 billones de pesos", advirtió Velasco, explicando que dicho monto es indispensable para reducir el déficit fiscal proyectado del 9,5% al 4,5% del PIB.

Andrés Velasco Foto: Comité Autónomo de la Regla Fiscal

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Velasco remarcó que los compromisos de caja del Estado exigen decisiones inmediatas: "Para financiar eso y dado que la nación tiene responsabilidades previas y tiene que pagar intereses, tiene que pagar amortizaciones, este año que viene, el 2027, el gobierno ha programado desembolsos por 230 billones de pesos (...) no ajustar no es una opción".

Para el analista, el éxito del plan económico dependerá de una estrategia integral basada en tres pilares: "El primero es un ajuste de ingresos y un ajuste de gastos para reducir lo que se conoce como el déficit primario. Segundo, crecimiento económico y es desamarrarle las manos al sector productivo (...) Y tercero, la confianza de los mercados que va muy vinculado a las dos anteriores".

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