Con Bre-B, el uso del efectivo en Colombia cayó del 91 % al 66 % en un año

Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del país, cumplió un año y el Banco de la República lo celebró con cifras que muestran un cambio en los hábitos de pago. Su gerente, Leonardo Villar, aseguró que el uso del efectivo ha disminuido en Colombia, ya que en octubre de 2025 el 91 % de los pagos se hacía con billetes, y hoy solo el 66 % se realiza en efectivo.

En la misma línea, Ana María Prieto, directora del Departamento de Sistemas de Pago del Banco de la República, recordó el punto de partida. "Cuando nosotros empezamos este recorrido en Colombia, 8 de cada 10 pagos se hacían en billetes en todo el territorio. Hoy en día, ese indicador ya cayó a 6", afirmó. Buena parte de ese cambio se explica por los gastos del día a día como las transferencias del almuerzo, el transporte o el mercado. Según Villar, el uso es mayoritariamente cotidiano, pues el 76 % de los pagos es inferior a $100.000.

Publicidad

Ese uso frecuente se refleja en el volumen de operaciones. En un año, Bre-B pasó de 60 millones de transacciones mensuales a 240 millones, y por el sistema circulan cerca de $30 billones al mes, de acuerdo con Villar. El récord en un solo día fue de 10,4 millones de operaciones. El crecimiento también se ve en el número de llaves. Bre-B ya cuenta con 110 millones de llaves registradas, y 36 millones de usuarios tienen al menos una inscrita. Villar agregó que, como mínimo, 57 millones de esas llaves ya tienen un caso de uso.

Pago en efectivo Foto: suministrada Global Payments

De cara a lo que viene, los participantes del sistema trabajan en ampliar sus aplicaciones. Isabel Cristina Martínez, presidenta de GOU Payments, entidad del Grupo Aval que administra sistemas de pago de bajo valor y es uno de los nodos de Bre-B, explicó que buscan habilitar nuevos casos de uso, como operaciones con fondos de inversión colectiva (FIC) en las fiduciarias, el recaudo de pensiones voluntarias y el pago de cesantías en los fondos de pensiones.



Además, mediante un modelo de acceso patrocinado, GOU Payments ha conectado a varias fintech a su nodo. "Nuestra primera fintech habilitada es una colombiana cuyo foco es hacer pagos internacionales, y con nosotros habilitamos los pagos inmediatos. Hoy, firmas colombianas que se dedican a la importación o la exportación pueden tener pagos transfronterizos de manera inmediata", dijo Martínez.

Precisamente, los pagos transfronterizos hacen parte de la agenda de escalabilidad del Banco de la República, según Ana María Prieto. "Siguiendo las experiencias internacionales está, por ejemplo, los pagos transfronterizos, remesas, pagos de gobierno, poder dispersar, por ejemplo, subsidios. Es una ruta y una agenda de trabajo, digamos, con varios hitos que tendrá el banco que, pues, estudiar cada 1 de ellos en los siguientes meses y años", concluyó.