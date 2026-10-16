Los subsidios y exenciones que podría recortar el presidente De La Espriella, ¿tocará el IVA?

Con una deuda pública del Gobierno colombiano que alcanza el 60% del PIB y continúa en aumento, "esta situación no es sostenible ni viable", sentenció el número dos del FMI, Nigel Clarke, en medio del debate sobre el recorte de subsidios y exenciones en Colombia.

Hoy el FMI está evaluando la posibilidad de ayudar a Colombia con asistencia técnica e incluso con recursos del fondo. Sin embargo, Clarke dejó claro que el país tendrá que poner de su parte y tomar medidas de ajuste.

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El Gobierno está preparando una durísima ley de recorte y ajuste fiscal que llevará al Congreso, y el presidente De La Espriella ordenó una revisión a fondo de los subsidios, las exenciones tributarias y los beneficios. ¿Qué opciones existen para recortar?

Eso fue lo que propusimos cuando dijeron que había el estallido social: exviceministro

Esta no es la primera vez que en Colombia se habla de la necesidad de recortar exenciones y beneficios. El exviceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, dice hoy que la discusión debería pasar por temas como poner a más gente a pagar el impuesto a la renta y quitar beneficios en materia de IVA.



"Eso fue lo que nosotros propusimos cuando dijeron que había el estallido social. En IVA hay una cantidad de servicios y bienes que no pagan IVA, eso es una exención. Entonces, al final de cuentas, lo que está diciendo el presidente detrás de ese mensaje es, los colombianos tenemos que pagar IVA por los bienes y servicios que consumimos. ¿Cuáles? Vamos a ver a cuáles les van a imponer el IVA. Por ejemplo, yo siempre uso este ejemplo que es triste. El atún en lata paga IVA, pero el atún que venden en los restaurantes carísimos no paga IVA. El café, el café de los pods, esos pequeñitos, que son finísimos, no pagan IVA", explicó.

Gobierno tendrá que ajustar el presupuesto de 2026 por hundimiento de reforma tributaria Foto: Blu Radio

El IVA hoy concentra prácticamente la totalidad del gasto tributario en Colombia, con 99 billones de pesos en 2024, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Están exentos de IVA alimentos como carne de res, pescado, huevos y arroz, además de la compra de fertilizantes y de paneles solares, y pagan tarifa reducida del 5% el café, el azúcar, los licores, las neveras y los planes de medicina prepagada, entre otros.

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La reforma tributaria del entonces ministro Alberto Carrasquilla incluía cambios al IVA y terminó con una violenta ola de protestas que llevó al retiro de la iniciativa. Justo después de eso el país perdió el grado de inversión en las calificadoras de riesgo.

El director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, coincide en la necesidad de tocar los beneficios en IVA y propone compensar a las familias vulnerables con una devolución mensual o simplemente con un sistema de no cobro de IVA en productos de la canasta familiar.

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A eso se suma la problemática del impuesto a la renta en personas naturales. Históricamente los expertos han hablado de la necesidad de que más colombianos paguen ese impuesto, ya que la carga tributaria hoy está recargada en un grupo reducido de contribuyentes.

¿Hay opciones distintas a tocar el IVA?

"Cuando uno dice eliminemos todos los beneficios tributarios, si uno se fuera a ese extremo, lo que estaría diciendo es que está dispuesto a modificar el IVA. Si uno dice que no, que el IVA no lo toca, que no se mete, porque eso es un tema muy sensible, las únicas dos posibilidades que le quedan son eliminar beneficios tributarios de personas naturales o eliminar beneficios tributarios de personas jurídicas, o sea, de las empresas. Y ese espacio sí termina siendo un poco más pequeño, porque no estaríamos hablando de 160 billones, sino alrededor de unos 40", explicó el experto en finanzas públicas Germán Machado.

Además, el Gobierno tiene hoy la necesidad de desmontar impuestos que limitaron la inversión en sectores clave como el petrolero, lo que reduce más el espacio.

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Si por el lado de los ingresos hay un espacio limitado, las opciones en gasto son mucho más amplias.

Todos los expertos coinciden en que hay que desmontar el subsidio a los precios de la gasolina y el diésel, que terminaron siendo una vena rota en las finanzas públicas. También es posible revisar la entrega de subsidios de energía y gas a hogares de ingresos altos y sacar a los colados del sistema subsidiado de salud. Solo en la UPGPP hay identificados unos 3 billones de pesos en evasión de las cotizaciones al sistema.

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Para Salazar también hay espacio en personas jurídicas, porque hoy Colombia cobra más impuestos a las empresas más pequeñas y tiene beneficios que distorsionan la equidad entre sectores y compañías, con lo cual hay espacio para mejorar y optimizar.

Composición gráfica que ilustra las propuestas de la reforma tributaria, incluyendo ajustes al IVA en combustibles y tributación sobre el patrimonio. Foto: Gemini

La difícil tarea de aprobar el recorte

La experiencia de la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla y los fracasos consecutivos del expresidente Gustavo Petro muestran lo difícil que ha sido en los últimos años aprobar en el Congreso medidas de ajuste fiscal.

Abelardo De La Espriella se eligió con la promesa de poner la casa en orden y se puso a sí mismo una meta ambiciosa: recortar 45 billones del presupuesto en 2027. Es un ajuste fiscal sin precedentes, mucho más grande que cualquiera de las tributarias anteriores.

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No será una discusión fácil de dar y la capacidad del gobierno para comunicarla será clave.

"Hay que convencer a una sociedad que siempre va a ser escéptica de 'cómo así que va a gastar menos es lo mejor para el país en el largo plazo'. Y con esto yo lo que diría es: ya han pasado bastantes meses desde el inicio del gobierno sin medidas claras, y ya es hora que empiecen a decirnos por dónde va a ser el ajuste para que, como sociedad, podamos discutir qué tan viable es", concluyó Salazar.