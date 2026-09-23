"Recorte de 45 billones en presupuesto vendría con ley de rescate fiscal": John Edgar Pérez

El Congreso de la República avanza en el trámite del Presupuesto General de la Nación. Tras fijarse el monto global del proyecto, la discusión se centra en el mecanismo para aplicar el ajuste en las finanzas del Estado.

En entrevista con Mañanas Blu, John Edgar Pérez, representante a la Cámara por Cambio Radical y coordinador ponente de la iniciativa, aclaró el procedimiento legislativo sobre el anunciado recorte de 45 billones de pesos, equivalente a dos puntos del PIB.

Pérez explicó que el ajuste fiscal no se realizará durante la votación del monto inicial en el Congreso. "Lo que ha dicho el Gobierno Nacional es que vamos a tener una agenda legislativa concentrada en tres proyectos de ley: el Presupuesto General de la Nación, la ley de rescate fiscal y el trámite de financiamiento", precisó.

El congresista enfatizó la brecha existente entre los ingresos y los compromisos de gasto de la nación. "El recaudo mensual promedio es de 29,2 billones y el gasto mensual promedio es de 40,2 billones", señaló Pérez, advirtiendo que esta dinámica genera un déficit mensual recurrente de 11,1 billones de pesos cubierto con endeudamiento.



Frente a las alternativas para equilibrar las cuentas públicas, Pérez expuso que el Ejecutivo tiene dos vías claras. La primera es la aprobación de la ley de rescate fiscal para dar tranquilidad a los mercados financieros; de lo contrario, "el gobierno no tendrá otra vía que en enero aplazar el gasto", tal como ocurrió con el congelamiento de 21,9 billones de pesos decretado en el Consejo de Ministros.

Representante John Edgar Pérez. Foto: X @JohnEPerea.

Respecto al contenido de la propuesta de ajuste fiscal, el ponente indicó que la administración ha mantenido reserva sobre los detalles técnicos. No obstante, advirtió que en las mesas de trabajo se ha mencionado la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento tributario para respaldar el presupuesto.

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En relación con el articulado que se debate en las comisiones económicas, el representante aclaró que la ponencia no incluyó avales directos a las solicitudes de los legisladores.

"Ninguna proposición en particular tuvo aval o autorización del gobierno", afirmó Pérez.

A pesar de la falta de avales individuales, el texto final reorientó recursos hacia sectores prioritarios expuestos por los congresistas. Entre las modificaciones destaca un traslado de 2 billones de pesos desde el Ministerio de Hacienda hacia el sector salud, junto con un incremento de cerca de 100.000 millones de pesos para el deporte.

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Sobre la financiación para la atención del terremoto y la reconstrucción en municipios afectados, Pérez detalló que los recursos no se gestionarán a través del Ministerio de Vivienda. El financiamiento se concentrará en el Fondo Milagro mediante recaudos de emergencia económica, un crédito con el Banco Mundial por 1,1 billones de pesos y el traslado de saldos no ejecutados de otros fondos estatales.