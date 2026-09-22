"Esperamos que el Gobierno no expida el presupuesto por decreto": senador Carlos Meisel

El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, afirmó que la intención de su sector político es colaborar con la administración nacional para estructurar el presupuesto del año 2027, en medio de las dificultades fiscales que afronta el país.

En entrevista con Mañanas Blu, el congresista se refirió a las 614 proposiciones radicadas por el Legislativo y a las iniciativas de los propios gabinetes ministeriales para ajustar la norma.

"Esperamos que el Gobierno no expida el presupuesto por decreto", sostuvo Meisel, al tiempo que advirtió que sobrepasar al Congreso no le hace bien al país.

El legislador explicó que el Gobierno argumenta que el paquete de propuestas presentadas por los congresistas suma 118 billones de pesos, lo que implica que cerca del 95 % de las iniciativas tienen compromiso fiscal. Ante esto, solicitó que la administración defina con claridad cuáles serán sus prioridades de gasto.



Carlos Meisel. Foto: Centro Democrático.

"Supongamos que no quieren las proposiciones nuestras, eso listo, démoslo por hecho, no pasa nada. Pero díganos y díganle al país dónde van a estar enfocados estos ejes de inversión temáticos", afirmó el senador.

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Meisel subrayó que existen marcadas preocupaciones en sectores clave como la salud, donde una adición propuesta de 2 billones de pesos resulta "totalmente insuficiente" para atender reajustes de la UPC, deudas de EPS intervenidas y retrasos en pagos de medicamentos. Asimismo, señaló que hay exigencias de recursos para defensa, vivienda tras un terremoto y reclamos por recortes en los rubros regionalizados de los departamentos.

El senador insistió en que el Ejecutivo debe presentar la ley de rescate o ajuste fiscal antes de que el presupuesto entre en vigencia. "Nosotros le hemos pedido que sea antes de la vigencia del presupuesto", manifestó, tras aclarar que la bancada ha insistido sobre la fecha de dicho proyecto sin obtener respuesta.

A pesar de que el Congreso tiene la facultad autonómica de tramitar un pliego de modificaciones, el congresista manifestó que la meta es evitar confrontaciones y no actuar de manera aislada.

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"A mí no me gusta hacer pronósticos tan negativos. Y la totalidad del presupuesto tienen varias cosas que también el Congreso tiene la autonomía de modificar", explicó Meisel.

Finalmente, sobre las posturas de otros sectores políticos como Salvación Nacional y las versiones sobre romper mayorías en el Capitolio, Meisel se mostró confiado en que esas estrategias no reflejen la postura oficial del Ejecutivo nacional.

"Ojalá que sean un poco más amigables con el país y con los sectores que están rodeando el gobierno", concluyó el senador.