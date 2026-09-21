Fiscalía cita a interrogatorio a gerentes y contadores de consulta interna del Pacto Histórico 2025

La Fiscalía citó a interrogatorio en calidad de indiciados a los gerentes y contadores de las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía que participaron en la consulta interna del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre de 2025.

Las diligencias fueron programadas para el 23 y 24 de septiembre y hacen parte de una indagación adelantada por una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción, que busca establecer si la información reportada al Consejo Nacional Electoral sobre los gastos, créditos y aportes de esas campañas corresponde con su realidad financiera y contable.

Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero sobre consulta del Pacto Histórico Foto: suministrada

Entre los citados está Nelson Emiro Linares Zárate, quien se desempeñó como gerente de la campaña de Diana Carolina Corcho Mejía en la consulta interna, y Libardo Hinestroza Palacios, quien fungió como contador de esa campaña.

También fueron citados Carlos Saúl Garzón, quien se desempeñó como gerente de la campaña de Iván Cepeda Castro en la consulta interna del Pacto Histórico, y Sandra Yurany López Cortés, quien fungió como contadora de dicha campaña.



Los interrogatorios hacen parte de las actuaciones que adelanta el ente investigador para verificar la información relacionada con el manejo de los recursos de las campañas y los reportes presentados ante la autoridad electoral.

En desarrollo de esta investigación, y previa autorización de un juez de control de garantías, servidores de la Dijín de la Policía Nacional realizaron una diligencia de inspección en la sede del Polo Democrático Alternativo en Bogotá, inmueble que actualmente es utilizado por el Pacto Histórico.

Publicidad

Además de esta diligencia, la Fiscalía adelantó nuevas inspecciones relacionadas con la contabilidad de dos organizaciones, como parte de las actuaciones encaminadas a verificar la información financiera que fue reportada durante el proceso electoral.

La indagación se concentra, por ahora, en determinar si los datos entregados al Consejo Nacional Electoral sobre gastos, créditos y aportes de las campañas corresponden con la realidad financiera y contable de las mismas.