¿Qué indaga la Fiscalía en la financiación de la consulta del Pacto Histórico?

La Fiscalía General de la Nación adelanta una indagación para establecer si se presentaron irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025, en la que participaron Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía.

En el marco de esta investigación, y con autorización previa de un juez de control de garantías, servidores de la Dijín de la Policía Nacional realizaron una diligencia de inspección en la sede del Polo Democrático Alternativo, en Bogotá, actualmente utilizada por el Pacto Histórico.

El objetivo de la diligencia fue recopilar documentos, cuentas, soportes financieros y contables y otros elementos relacionados con los recursos utilizados durante la consulta. La Fiscalía busca establecer si la información reportada ante la autoridad electoral corresponde a los verdaderos financiadores y si los recursos efectivamente aportados coinciden con lo registrado oficialmente.

Uno de los aspectos que está siendo revisado está relacionado con dos organizaciones que aparecen vinculadas a reportes de financiación y sobre las cuales existen denuncias. La Fiscalía busca determinar si los recursos registrados a nombre de esas organizaciones realmente provinieron de quienes aparecen como aportantes o si estas habrían sido utilizadas como intermediarias para canalizar recursos por encima de los límites establecidos para la financiación electoral por parte de un empresario o persona natural.



Blu Radio. Logo del Pacto Histórico //Foto: Pacto Histórico

Como parte de la indagación, ahora el ente investigador adelanta nuevas inspecciones sobre la contabilidad de las organizaciones señaladas y no descarta la realización de interrogatorios a personas que tuvieron responsabilidad en el reporte de los recursos de la campaña para la próxima semana.

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Entre los aportes que estarían bajo revisión aparecen recursos relacionados con Javier Antonio Pérez Páez y Samat Publicidad S.A.S, específicamente un aporte de 116 millones pesos atribuido a Pérez Páez, mientras que Samat Publicidad S.A.S. aparece relacionada con un aporte de 609 millones pesos.

La Fiscalía y las autoridades judiciales buscan establecer si estos recursos fueron reportados de acuerdo con su verdadero origen y si los aportes se ajustaron a las normas que regulan la financiación de las campañas.

De manera paralela, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda para establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico de octubre de 2025. El magistrado Francisco Farfán quedó a cargo de la actuación y ordenó la práctica de pruebas y declaraciones.