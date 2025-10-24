¿Qué pasará con los votos de Quintero? Registrador responde sobre la consulta del Pacto

La consulta del Pacto Histórico, que se realizará este domingo 26 de octubre, ha generado una serie de dudas y controversias jurídicas y políticas.

El registrador nacional, Hernán Penagos, aclaró en entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, varios de los puntos que han suscitado polémica, entre ellos el futuro de los votos por Daniel Quintero Calle, quien recientemente anunció su retiro de la contienda presidencial del movimiento.

Según Penagos, la Registraduría Nacional del Estado Civil contabilizará todos los votos que sean depositados en las urnas, incluidos aquellos marcados a favor de Quintero.

La Registraduría procesará y publicará los resultados de todos los candidatos que aparecen en el tarjetón. Serán los partidos los que definan los efectos formales de esos votos explicó Penagos

Esto significa que, aunque los sufragios por el exalcalde de Medellín se contarán, será el Pacto Histórico el encargado de determinar si esos votos tendrán validez en la definición final del ganador de la consulta presidencial.



¿Cuánto costará la consulta del Pacto Histórico?

La jornada, que también definirá las listas al Senado y la Cámara de Representantes, tendrá un costo aproximado de 200.000 millones de pesos, financiados con recursos del presupuesto general de la Nación.



El registrador señaló que más de 150.000 jurados de votación y cerca de 14.000 funcionarios estarán desplegados en todo el país para garantizar el proceso, que contará con 20.000 mesas en 13.400 puestos de votación.

Penagos también respondió a las quejas de algunos sectores del Pacto que denuncian ausencia de mesas en zonas rurales. Indicó que la ubicación de los puestos depende del Plan Democracia y del despliegue de la fuerza pública, y que no se pueden instalar mesas en lugares donde no haya garantías de seguridad.

Otro punto clave es que la consulta no tendrá votación en el exterior, debido a las dificultades logísticas y de tiempo para organizar el proceso en los consulados. Cualquier mecanismo alterno que los partidos habiliten fuera del país, aclaró Penagos, no será reconocido ni contabilizado por la Registraduría.

Finalmente, el registrador reiteró que votar este domingo no implica militancia política. Cualquier ciudadano podrá participar sin quedar vinculado al Pacto Histórico. “Es una consulta popular, no una elección interna. La ciudadanía puede votar libremente sin adquirir compromiso partidista”, puntualizó.