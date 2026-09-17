Cinco nuevos magistrados llegan a Sala de Instrucción de Corte Suprema en medio de fuertes tensiones

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ya tiene asignados a los nuevos magistrados tras un ágil proceso de elección de la Sala Plena. Las vacantes serán ocupadas por Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, Patricia del Socorro Hernández Zambrano, Javier Fernando Fonseca Alvarado, Susana Quiroz Hernández y Adriana Cecilia Alarcón Gallego.

La convocatoria inició con 450 postulantes, 190 mujeres y 260 hombres, y avanzó con una preselección de 129 juristas, hasta llegar a la lista definitiva de 50 candidatos escuchados en audiencias públicas los días 3 y 7 de septiembre.

Los cinco profesionales asumirán la tarea de indagar, recolectar pruebas y decidir si abren investigación o acusan formalmente a los miembros del Congreso de la República por los delitos que se les atribuyan.

Nataly Bermúdez Sánchez

En reemplazo de la magistrada Cristina Lombana asumirá Andrea Nataly Bermúdez Sánchez, abogada externadista con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas, especialización en Derechos Humanos por la ESAP y maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad Militar Nueva Granada.



Foto: suministrada.

Bermúdez cuenta con una destacada trayectoria como magistrada auxiliar de la Sala de Casación Penal en el despacho del Dr. Gerardo Barbosa Castillo, procuradora delegada de juzgamiento, procuradora judicial en lo penal, representante ante la JEP y docente en las universidades Militar y Jorge Tadeo Lozano.

Publicidad

Patricia del Socorro Hernández

Por su parte, Patricia del Socorro Hernández Zambrano tomará el despacho que deja el magistrado Francisco Javier Farfán Molina.

Foto: suministrada.

Es abogada de la Universidad de Nariño, especialista en Derechos Humanos y DIH por la Universidad Externado, magíster en Criminología y Ciencias Penales, y cuenta con un diplomado de postítulo en derechos humanos y mujeres. Ha sido investigadora judicial, fiscal delegada ante la Corte Suprema, fiscal de tribunal de distrito en Medellín, Antioquia, Caquetá, Barranquilla y Pasto, e integrante de la Unidad de Justicia y Paz, además de docente en la Universidad Cooperativa.

Javier Fernando Fonseca

Entretanto, el jurista tunjano Javier Fernando Fonseca Alvarado sucederá al magistrado Héctor Javier Alarcón Grannobles.

Foto: suministrada.

Publicidad

Abogado y especialista en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás, cuenta con maestría en Derecho por la Universidad de los Andes. Fonseca ha sido conjuez de la misma Sala Especial de Instrucción, gestor de conocimiento en la Fiscalía General de la Nación, abogado litigante, decano en las facultades de derecho de Los Libertadores, la Universidad Militar y la Universidad Cervantes San Agustín, además de vicedecano y coordinador en la Universidad Católica.

Susana Quiroz Hernández

El despacho de César Augusto Reyes Medina será asumido por Susana Quiroz Hernández, abogada de la Universidad Externado de Colombia.

Foto: suministrada.

Quiroz es especialista en Derecho Penal por la Universidad Santo Tomás, en Investigación Criminal por la Universidad Manuela Beltrán, en Derecho Administrativo por la Universidad Libre y magíster por la Universidad Sergio Arboleda.

Ha ejercido como jueza municipal en Guapotá, jueza del circuito, fiscal ante jueces y tribunal, directora seccional encargada de la Fiscalía y magistrada en los Tribunales Superiores de Bucaramanga y Bogotá.

Adriana Cecilia Alarcón

Finalmente, al despacho del magistrado Marco Antonio Rueda Soto llega Adriana Cecilia Alarcón Gallego. La nueva magistrada es abogada egresada de la Universidad Católica de Colombia, donde también adelantó su especialización en Derecho Penal y Ciencias Forenses.

Foto: suministrada.

En su recorrido profesional destacan sus cargos como fiscal delegada ante los jueces del circuito, fiscal delegada encargada ante la Corte Suprema de Justicia, magistrada auxiliar del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y magistrada auxiliar de la Sala de Casación Penal de la alta corporación.

La elección en medio de la tensión al interior de la Sala de Instrucción

La elección de los nuevos integrantes se da en un ambiente tenso, marcado por los constantes choques entre los magistrados de la Sala de Instrucción desde 2018. Un choque reciente ocurrió cuando cuatro magistrados pidieron investigar a la magistrada Cristina Lombana por su trabajo en el caso contra la senadora Martha Peralta, salpicada por el escándalo de la UNGRD. Lombana se defendió asegurando que era víctima de una persecución por el hecho de ser mujer.

A este problema de los procesos judiciales se suman graves acusaciones por peleas internas. El magistrado Francisco Farfán denunció a Lombana por acoso laboral, señalando que ella mantenía comportamientos agresivos frente a sus compañeros de sala. Es en medio de estas fuertes discusiones y diferencias personales que la Corte Suprema renueva los despachos para seguir investigando a los congresistas.