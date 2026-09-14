Corte Suprema abre indagación contra Iván Cepeda por financiación de consulta del Pacto Histórico

La Sala Especial de Instrucción abrió una indagación previa contra el senador Iván Cepeda Castro para determinar si se presentaron irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico, realizada en octubre de 2025. El magistrado Francisco Farfán es el ponente del proceso.

La consulta tuvo como propósito definir al candidato presidencial de la colectividad, en la que Iván Cepeda obtuvo cerca del 65,1 % de los votos, superando a la exministra y senadora Carolina Corcho.

Iván Cepeda, candidato presidencial Foto: Blu Radio

Ahora, la Sala busca establecer si los recursos utilizados para financiar esa consulta cumplieron con las normas establecidas. El despacho ordenó de oficio la práctica de varias pruebas y la recepción de declaraciones.

Con estas actuaciones, la investigación pretende establecer qué ocurrió con la financiación de la consulta y determinar si existe alguna responsabilidad por parte del senador Iván Cepeda. Por ahora, se trata de una indagación previa y su apertura no significa que el congresista haya sido declarado responsable.



Los hechos están relacionados con recursos reportados como contribuciones o donaciones entregadas por Javier Antonio Pérez Páez y la empresa Samat Publicidad SAS. En el primer caso, se reportaron 116 millones de pesos, mientras que en el segundo fueron 609 millones.

Sobre estos recursos ya se había pronunciado el Consejo Nacional Electoral. En enero pasado, el organismo decidió no investigar a Cepeda por estos hechos, al considerar que las inconsistencias correspondían a la forma en que fueron reportados los ingresos y gastos de la consulta.