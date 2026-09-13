Presidente anuncia medidas ante situación fiscal, vandalismo en universidades y límites a bombardeos

Durante la alocución presidencial del domingo 13 de septiembre el presidente Abelardo De La Espriella habló sobre nueve puntos durante una transmisión que duró casi una hora.

Inicialmente, el mandatario volvió a referirse a la situación fiscal del país y aseguró que el Gobierno recibió una deuda de 281 billones de pesos, cifra que, según explicó, representa cerca del 44% de los recursos del presupuesto nacional.

El presidente cuestionó además los presupuestos de los últimos cuatro años y afirmó que fueron construidos sobre proyecciones de recaudo que, a su juicio, no correspondían con la realidad.

“Durante cuatro años se construyeron presupuestos sobre cifras de recaudo falsas. Lo ocultaron todo para seguir con el derroche de la corrupción, años tras año se gastó sobre recursos que no existían”, advirtió el mandatario.



El presidente De La Espriella advierte de la difícil situación relacionada con la deuda. “Hay una cifra que demuestra la gravedad de lo que recibimos. 281 billones, el 44 % de los recursos del presupuesto provienen de duda”. pic.twitter.com/eoiTZ8aHr0 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 14, 2026

Frente a este panorama, defendió las medidas de austeridad incluidas en el presupuesto de 2027, con un ajuste cercano a los 17,4 billones de pesos. Dijo que se reducirán tres billones en compra de bienes y servicios y otros 2,5 billones en proyectos de inversión que el Gobierno considera no prioritarios.

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“El presupuesto de la verdad incorpora un esfuerzo de austeridad de cerca de 17.4 billones de pesos. Estamos reduciendo 3 billones en compra de bienes y servicios y recortando 2.5 billones de pesos en proyectos de inversión que no son prioritarios. Cada peso de los colombianos debe tener un propósito”, dijo el presidente.

En materia de seguridad, De La Espriella anunció un nuevo protocolo para responder a manifestaciones violentas dentro de universidades públicas, tras los recientes disturbios registrados en inmediaciones de la Universidad Nacional en Bogotá durante la semana pasada.

Advirtió que la Policía podrá ingresar a estos espacios cuando se presenten hechos que constituyan vandalismo o terrorismo.

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“La autonomía universitaria no es una patente de impunidad, y voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar. La universidad es territorio del conocimiento, de las ideas y del debate. No puede convertirse jamás en refugio para la violencia ni para el terrorismo”, señaló el mandatario.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció un nuevo protocolo de actuación frente a las manifestaciones violentas en las universidades. Advierte que la Policía podrá ingresar a las universidades públicas si hay hechos de vandalismo y terrorismo.



"La autonomía universitaria… pic.twitter.com/acFDtXJkGc — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 14, 2026

El Gobierno sostiene que con esta decisión busca diferenciar entre la protesta social legítima y las acciones violentas que puedan poner en riesgo a estudiantes, trabajadores o bienes públicos.

En otros anuncios, el presidente confirmó que Estados Unidos tendrá un consulado en Barranquilla, con el propósito de facilitar servicios a los ciudadanos y fortalecer los vínculos económicos y empresariales con el Caribe colombiano.

“Vamos, con la ayuda de Dios, a tener un consulado de Estados Unidos en la ciudad, acercando servicios a los ciudadanos y profundizando los vínculos económicos y empresariales con el caribe colombiano”, comentó el mandatario.

También anunció un régimen minero y tributario especial para el Chocó, con el objetivo de facilitar la formalización y aprovechar el potencial del departamento en oro, cobre y platino. La medida estaría acompañada de una planta de procesamiento de minerales.

“Avanzaremos en la estructuración de un régimen minero y tributario especial para el Chocó que facilite la formalización y permita aprovechar su potencial en oro, cobre y platino", anunció el jefe de estado.

Además en cuanto a los resultados operacionales, el mandatario aseguró que durante los primeros 36 días de su Gobierno han sido abatidos seis cabecillas y capturados 19 integrantes de estructuras criminales. Entre los muertos mencionó a alias Tigre o Pintado, Víctor, Ruso o Alemán, Bonito, Águila y Bendito Menor.

En los primeros 36 días de gobierno, seis cabecillas han sido abatidos y 19 capturados, detalló en su alocución el presidente Abelardo De La Espriella. Los líderes criminales muertos eran alias 'Tigre' o ‘Pintado’, cabecilla del Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las… pic.twitter.com/PEwFHx3ePT — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 14, 2026

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De La Espriella agregó además que desde el 7 de agosto se han registrado 17.147 capturas por diferentes delitos.

Frente a las decisiones judiciales que han limitado los bombardeos contra campamentos de grupos armados y la fumigación de cultivos ilícitos, aseguró que utilizará los mecanismos jurídicos disponibles para defender las competencias presidenciales, aunque dijo que no pretende convertir el asunto en una confrontación entre el Ejecutivo y los jueces.

“Vamos a ejercer todos los mecanismos jurídicos para defender las competencias que la Constitución me ha entregado como presidente de la República”, dijo el mandatario Abelardo De La Espriella