Presidente Abelardo De La Espriella anuncia consulado de Estados Unidos en Barranquilla

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos atraviesan, según el presidente Abelardo De La Espriella, una nueva etapa marcada por acuerdos de cooperación, inversión, seguridad y reconstrucción. El mandatario explicó en alocución presidencial este domingo que varios de estos compromisos fueron abordados durante la reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, realizada en Barranquilla, el pasado 9 de septiembre.

De acuerdo con el jefe de Estado, el encuentro permitió establecer una hoja de ruta denominada Acuerdos de Barranquilla, estructurada alrededor de tres objetivos: reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio.

El primer componente está relacionado con la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. El presidente destacó que Estados Unidos entregó 26,5 millones de dólares en asistencia humanitaria y planteó avanzar hacia una asociación estratégica de largo plazo que permita atraer inversión para infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva.

En materia económica, el Gobierno planteó ampliar las oportunidades bilaterales en sectores como energía, infraestructura, tecnología, industria y minerales críticos. La propuesta también contempla impulsar procesamiento, transferencia tecnológica, industrialización y generación de empleo.



¿Qué anunció Estados Unidos para Barranquilla?

Fue en el marco de esta explicación sobre la relación bilateral que De La Espriella reveló un anuncio específico para la capital del Atlántico. “Vamos, con la ayuda de Dios, a tener un consulado de los Estados Unidos en la ciudad. Acercando servicios a los ciudadanos y profundizando los vínculos económicos y empresariales con el Caribe colombiano”, anunció el presidente en un mensaje dirigido a los colombianos.

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El mandatario presentó la noticia del consulado como un resultado concreto de las conversaciones sostenidas con el secretario Marco Rubio y destacó la importancia del Caribe colombiano dentro de la relación entre ambos países.

¿Qué son los Acuerdos de Barranquilla entre Colombia y Estados Unidos?

Los Acuerdos de Barranquilla corresponden a la hoja de ruta que, según explicó el presidente, surgió de su reunión con Rubio. El esquema contempla tres líneas principales: reconstrucción, economía y seguridad.

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En este último frente, De La Espriella propuso fortalecer las capacidades colombianas en aviación, radares, drones, sistemas antidrones, defensa aérea, inteligencia, ciberdefensa, movilidad y fuerzas especiales.

También planteó un acuerdo plurianual para combatir el narcoterrorismo y atacar las distintas estructuras vinculadas con esta actividad, además de fortalecer el intercambio de información y la coordinación operacional entre ambos países.

El presidente aseguró que Colombia mantendrá una política activa de extradición y que la cooperación buscará perseguir tanto a las organizaciones criminales como los recursos económicos que las sostienen.

Según De La Espriella, la nueva relación con Estados Unidos deberá desarrollarse desde los intereses nacionales de Colombia, con soberanía, autonomía y una perspectiva de largo plazo.