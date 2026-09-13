En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Avioneta desaparecida
Sismo
Ataque en Palmira
Puente de la 100
Incendios forestales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Presidente Abelardo De La Espriella anuncia consulado de Estados Unidos en Barranquilla

Presidente Abelardo De La Espriella anuncia consulado de Estados Unidos en Barranquilla

El anuncio se conoció durante una alocución presidencial en la que el mandatario explicó los acuerdos alcanzados con Washington y la nueva agenda bilateral.

De La Espriella y Marco Rubio.
De La Espriella y Marco Rubio.
Foto: Presidencia - Joel González
Por: Camilo Álvarez
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos atraviesan, según el presidente Abelardo De La Espriella, una nueva etapa marcada por acuerdos de cooperación, inversión, seguridad y reconstrucción. El mandatario explicó en alocución presidencial este domingo que varios de estos compromisos fueron abordados durante la reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, realizada en Barranquilla, el pasado 9 de septiembre.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

De acuerdo con el jefe de Estado, el encuentro permitió establecer una hoja de ruta denominada Acuerdos de Barranquilla, estructurada alrededor de tres objetivos: reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio.

Últimas noticias

Abelardo De La Espriella
Política

“Durante cuatro años se construyeron presupuestos de recaudo falsos”, denuncia De La Espriella

Presidente Abelardo De La Espriella
Política

“La favorabilidad es bastante débil”: Pizarro lanza crítica a Abelardo De La Espriella

El primer componente está relacionado con la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. El presidente destacó que Estados Unidos entregó 26,5 millones de dólares en asistencia humanitaria y planteó avanzar hacia una asociación estratégica de largo plazo que permita atraer inversión para infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva.

En materia económica, el Gobierno planteó ampliar las oportunidades bilaterales en sectores como energía, infraestructura, tecnología, industria y minerales críticos. La propuesta también contempla impulsar procesamiento, transferencia tecnológica, industrialización y generación de empleo.

¿Qué anunció Estados Unidos para Barranquilla?

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Fue en el marco de esta explicación sobre la relación bilateral que De La Espriella reveló un anuncio específico para la capital del Atlántico. “Vamos, con la ayuda de Dios, a tener un consulado de los Estados Unidos en la ciudad. Acercando servicios a los ciudadanos y profundizando los vínculos económicos y empresariales con el Caribe colombiano”, anunció el presidente en un mensaje dirigido a los colombianos.

Publicidad

El mandatario presentó la noticia del consulado como un resultado concreto de las conversaciones sostenidas con el secretario Marco Rubio y destacó la importancia del Caribe colombiano dentro de la relación entre ambos países.

¿Qué son los Acuerdos de Barranquilla entre Colombia y Estados Unidos?

Los Acuerdos de Barranquilla corresponden a la hoja de ruta que, según explicó el presidente, surgió de su reunión con Rubio. El esquema contempla tres líneas principales: reconstrucción, economía y seguridad.

Publicidad

En este último frente, De La Espriella propuso fortalecer las capacidades colombianas en aviación, radares, drones, sistemas antidrones, defensa aérea, inteligencia, ciberdefensa, movilidad y fuerzas especiales.

También planteó un acuerdo plurianual para combatir el narcoterrorismo y atacar las distintas estructuras vinculadas con esta actividad, además de fortalecer el intercambio de información y la coordinación operacional entre ambos países.

El presidente aseguró que Colombia mantendrá una política activa de extradición y que la cooperación buscará perseguir tanto a las organizaciones criminales como los recursos económicos que las sostienen.

Según De La Espriella, la nueva relación con Estados Unidos deberá desarrollarse desde los intereses nacionales de Colombia, con soberanía, autonomía y una perspectiva de largo plazo.

Relacionados

Abelardo De La Espriella

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad