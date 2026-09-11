“La favorabilidad es bastante débil”: Pizarro lanza crítica a Abelardo De La Espriella

La exsenadora del Pacto Histórico María José Pizarro cuestionó la favorabilidad del presidente Abelardo De La Espriella y aseguró que el mandatario enfrenta un escenario político complejo después de su primer mes de Gobierno.

En entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, Pizarro respondió a los señalamientos del ministro del Interior, Rodrigo Lara, y sostuvo que las críticas contra los sectores de oposición podrían estar relacionadas con los resultados de las mediciones de opinión.

“Lara debe estar muy preocupado desde que sale con esas apreciaciones y deben estar preocupados precisamente porque saben que la favorabilidad de Abelardo De La Espriella pues hoy es bastante débil”, afirmó la exsenadora.

Pizarro citó como referencia la última encuesta de Atlas Intel y aseguró que el mandatario registra un 44 % de desfavorabilidad después de su primer mes en el poder.



La dirigente política utilizó este dato para cuestionar la fortaleza política del Gobierno y sostuvo que las recientes decisiones de la administración no estarían cumpliendo, a su juicio, con las expectativas planteadas durante la campaña presidencial.

Pizarro cuestiona el primer mes de Gobierno

La exsenadora también hizo un balance de las primeras semanas de la administración de Abelardo De La Espriella y cuestionó varias de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.

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“De austeridad, nada. De propuestas, cumplir las promesas que hizo en campaña, más bien poco”, aseguró Pizarro, quien además criticó el manejo de los recursos públicos durante el primer mes de Gobierno.

Según la dirigente del Pacto Histórico, mientras el Gobierno prometía austeridad, algunos funcionarios habrían recibido incrementos salariales y se estarían destinando recursos a la construcción de sedes presidenciales.

Pizarro también cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente al terremoto y aseguró que el balance de las primeras semanas de Gobierno no corresponde, a su juicio, con las promesas realizadas durante la campaña electoral.

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Crítica a Rodrigo Lara y respuesta por la “politiquería”

Las declaraciones de Pizarro se produjeron después de los cuestionamientos del ministro del Interior, Rodrigo Lara, contra sectores de la oposición y el Pacto Histórico.

Frente a las acusaciones de politiquería, la exsenadora respondió que ese señalamiento no debería dirigirse hacia la colectividad que representa, sino hacia el actual Gobierno y los sectores que hacen parte de su administración.

“La politiquería está con Abelardo De La Espriella, su gabinete está conformado por los sectores más tradicionales de la política. La politiquería no está en el Pacto Histórico”, sostuvo.

Pizarro también defendió la estrategia de unidad que viene impulsando el Pacto Histórico y que, según explicó, incluye conversaciones con diferentes sectores políticos, sociales y académicos.

Reunión Petro-Claudia López y el “muro de contención”

En ese contexto, Pizarro se refirió a la reciente reunión entre Gustavo Petro y Claudia López y explicó que ese encuentro forma parte de una estrategia política más amplia.

“No solamente Claudia López, nosotros vamos a avanzar seriamente en conversaciones con diversos sectores políticos, sociales, académicos, ciudadanía preocupada por la deriva autoritaria de Abelardo De La Espriella”, afirmó.

La exsenadora aseguró que el propósito de estos acercamientos es construir una alianza amplia que pueda ejercer un contrapeso frente al Gobierno nacional.

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“Aquí se trata de realmente construir un muro de contención frente a esta deriva”, manifestó Pizarro, quien señaló que la estrategia también contempla a sectores indígenas, afro, democráticos, académicos, organizaciones sociales y comunidades campesinas.

Según explicó, esta construcción política tendrá uno de sus principales escenarios en las próximas elecciones locales, en las que el Pacto Histórico buscaría consolidar alianzas con diferentes sectores.

“Nosotros tenemos que preparar ese muro de contención. Parte de ese muro de contención está en las elecciones locales”, sostuvo la exsenadora.

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Pizarro defiende el diálogo con Claudia López

La dirigente también defendió el acercamiento con Claudia López y rechazó los calificativos que la ubican dentro de posiciones fascistas.

“Yo no he visto en Claudia López jamás una mujer fascista”, afirmó Pizarro, quien recordó la trayectoria política de la exalcaldesa y su participación en la defensa de la Séptima Papeleta.

Aunque reconoció que existen diferencias entre ambas corrientes políticas, Pizarro consideró que esas discrepancias no impiden establecer conversaciones y buscar puntos de coincidencia.

“Puede que no coincidamos en todas las ideas, pero ahí no hay fascismo”, agregó la exsenadora.

La dirigente del Pacto Histórico también reconoció el liderazgo de Gustavo Petro dentro de la colectividad, aunque insistió en que se trata de una fuerza política diversa, con diferentes sectores y nuevos liderazgos.

Finalmente, Pizarro aseguró que dentro de las conversaciones políticas no se ha abordado una eventual candidatura de Petro a la Alcaldía de Bogotá. “Esa no es una conversación que hayamos tenido hasta el momento”, respondió.