Petro y Claudia López, de los ataques a la foto juntos: ¿Alcaldía de Bogotá en la mira?

Gustavo Petro y Claudia López volvieron a aparecer juntos en una fotografía, en un encuentro que sorprendió por el historial de enfrentamientos que ambos protagonizaron durante los últimos meses. La imagen fue publicada por el expresidente en medio del relanzamiento de la Alianza por la Vida, una coalición que buscaría disputar las elecciones regionales de 2027 y proyectarse hacia las presidenciales de 2030.

Como era de esperarse, la fotografía abrió interrogantes sobre el papel que podría tener la exmandataria en la estrategia política que el petrismo pretende desplegar desde las próximas elecciones regionales.

¿Por qué sorprende la foto entre Claudia y Petro?

El acercamiento resulta llamativo por las diferencias que marcaron la relación entre ambos, particularmente durante la administración de López en Bogotá.

Uno de los principales choques estuvo relacionado con el metro de Bogotá. Mientras Petro defendió durante años la construcción de una primera línea subterránea, López impulsó el proyecto de metro elevado que finalmente avanzó durante su administración.



Las diferencias llegaron a convertirse en fuertes enfrentamientos políticos. López incluso cuestionó públicamente al entonces presidente Petro después de dejar la Alcaldía y lo señaló hace no mucho por una supuesta participación indebida en política.

En ese momento afirmó: “El mayor causante de faltas de garantías en la democracia colombiana es el señor presidente de la República”.

Publicidad

Petro, por su parte, también lanzó críticas contra la exalcaldesa. En junio de 2025, después de que López oficializara su aspiración presidencial, escribió en X: “Claudia no sabe sino de traiciones. La última, a los trabajadores de Colombia”.

Ahora, ambos aparecen nuevamente compartiendo espacio político.

Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria.



La Alianza por la Vida debe llegar al más último rincón de Colombia, yudar hasta la mayor necesitada y lograr las máximas curules, alcaldías y gobernaciones. Estar listos ha reemplazar un gobierno extranjero e… pic.twitter.com/nWxHOsvkiI — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 10, 2026

¿Qué busca Petro con la Alianza por la Vida?

La fotografía fue acompañada por un mensaje en el que Petro planteó una hoja de ruta para su sector político de cara a las elecciones de 2027.

Publicidad

El expresidente pidió alcanzar el mayor número posible de curules, alcaldías y gobernaciones, mientras planteó que la coalición debe convertirse en una estructura con presencia en diferentes regiones del país.

“Estar listos a reemplazar un Gobierno extranjero e incapaz”, escribió Petro al referirse al actual Gobierno.

El acercamiento también tiene un antecedente reciente. López, quien se había mantenido distante del petrismo durante buena parte de los últimos años, anunció su adhesión a la candidatura de Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial.

Su reaparición junto a Petro vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de que sectores que estuvieron enfrentados puedan terminar compartiendo escenarios electorales en las próximas contiendas.

La exsenadora María José Pizarro celebró el encuentro y defendió la construcción de una unidad amplia.

“En los tiempos del autoritarismo, la censura, la manipulación y la sinrazón, hay que construir la máxima unidad. Es momento de tomar posiciones. ¡Seguimos dialogando!”, escribió.