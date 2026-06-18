Claudia López: “Por los sectores incendiarios, el petrismo puede perder las elecciones del domingo”

En diálogo con Mañanas Blu, la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial, Claudia López, aclaró su postura frente a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo este domingo.

Tras obtener 225,000 votos en la primera vuelta, López anunció que su apoyo será para el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aunque enfatizó que no se trata de una adhesión política a ese movimiento, sino de un "voto independiente" motivado por la defensa de la democracia.

Claudia López e Iván Cepeda. Foto: Captura YouTube

Voto independiente, no adhesión

López fue enfática al señalar que su decisión no implica integrarse a las filas del petrismo. “Yo no estoy adhiriendo, estoy decidiendo cómo voy a votar el domingo y contándoselo al país y contando mis razones de por qué voy a dar un voto independiente”.

Según la exalcaldesa, la decisión se reduce a una elección entre dos opciones que no la representan totalmente, pero donde considera que Iván Cepeda es una opción "decente" frente a lo que ella denomina la "derecha mafiosa" de Abelardo De La Espriella.



Abelardo De La Espriella. Foto: AFP

Para López, su voto por Cepeda es una cuestión de talante personal y coherencia: “Iván es un hombre decente al que yo conozco desde hace más de 30 años... Abelardo De La Espriella es un tipo corrupto, un defensor de la mafia, un tipo de intereses oscuros”.

El riesgo de los sectores radicales

Uno de los puntos más críticos fue la advertencia de López sobre el daño que los sectores más extremistas del Pacto Histórico le están haciendo a la campaña de Cepeda.

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Al ser consultada sobre las declaraciones de líderes como Gustavo Bolívar o Carlos Carrillo, quienes sugirieron posibles disturbios si ganaba la oposición, López calificó dichas palabras como una “insensatez absoluta”.

“Es precisamente por esos sectores petristas radicales, incendiarios, sectarios, que el petrismo puede perder las elecciones este domingo”, afirmó. Según su análisis, este tipo de amenazas alejan al electorado y no corresponden al comportamiento de un demócrata, quien debe respetar los resultados electorales sin importar el desenlace.

Compromisos programáticos y moderación

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La exalcaldesa reveló que su apoyo estuvo condicionado a una serie de ajustes en el programa de Iván Cepeda para mitigar riesgos que ella identifica en el actual gobierno de Gustavo Petro. Entre estos acuerdos se destaca la renuncia a una Asamblea Constituyente, un tema que López considera fundamental para proteger la estabilidad del país.

“Muchos se lo pedimos... sin la Constitución del 91, Iván... no podría ser presidente. Más o menos no sean desagradecidos con la Constitución del 91 que los ha traído hasta aquí”.

Otros puntos clave negociados incluyen un "pacto fiscal" para estabilizar las finanzas públicas, el reconocimiento del papel del sector privado en la generación de empleo y la defensa de un sistema de salud mixto y no estatalizado.

“Me parecía que eran cambios necesarios que nos tomó semanas discutir, pero sin los cuales yo no iba a tomar una decisión”.

Seguridad y la defensa de las instituciones

López también criticó duramente la gestión de seguridad del actual gobierno, señalando que ha sido un error mezclar la política de paz con la de seguridad. “Haber sometido... toda la política de seguridad en la política de paz total fue un gran error de este gobierno que estamos pagando caro los colombianos”.

En sus conversaciones con Cepeda, se habría acordado que "seguridad es enfrentar al crimen sin titubear" y que la paz debe ser entendida como el cumplimiento de compromisos y desarrollo regional sin corrupción.

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Finalmente, López reiteró que su liderazgo público le exige tomar una posición clara en momentos difíciles, buscando "mitigar los riesgos" que representa el avance de una derecha que, según ella, viene a "quitar libertades y garantías".

Escuche aquí la entrevista: