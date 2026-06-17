Claudia López anuncia que votará por Iván Cepeda en segunda vuelta presidencial

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, la exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López hizo público su respaldo al candidato Iván Cepeda, quien disputará la Presidencia de la República este domingo frente a Abelardo De La Espriella.

El anuncio se produjo durante un encuentro en el que ambos dirigentes compartieron escenario y enviaron un mensaje dirigido a los sectores independientes del país. López explicó que su decisión no corresponde a una adhesión política tradicional ni a un acuerdo burocrático, sino a una apuesta por el perfil personal y político del senador del Pacto Histórico.

Durante su intervención, la exmandataria capitalina destacó que Cepeda representa una visión de liderazgo basada en la conciliación y el diálogo, características que, según afirmó, son necesarias para afrontar los desafíos que enfrenta Colombia en la actualidad.

“Es la fuerza serena con ese corazón conciliador, el que hoy me permite sentarme aquí con la tranquilidad y la confianza de decirle a Colombia que nuestro voto independiente puede elegir un gobierno progresista que está dispuesto a enmendar los errores, que está dispuesto a defender los logros y agregar lo necesario para que Colombia pueda vivir con seguridad, con paz, con justicia social y con productividad”, manifestó López.



La dirigente también señaló que su respaldo se fundamenta en la trayectoria democrática del candidato. En ese sentido, resaltó que Cepeda ha desarrollado su carrera política a través de las instituciones y los mecanismos democráticos, alejándose de cualquier forma de violencia.

“Iván nunca en su vida ha empuñado un arma; ha empuñado la ley, la democracia y el voto limpio. Esa fuerza serena y ese corazón conciliador son los que creo que necesita Colombia”, aseguró.