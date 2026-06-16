"Estoy en óptimas condiciones": Iván Cepeda presenta certificado médico y denuncia información falsa

Cinco días antes de las elecciones por la segunda vuelta presidencial, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, salió públicamente a responder a los rumores sobre su estado de salud. Desde su sede de campaña en Teusaquillo, en Bogotá, Cepeda presentó un certificado médico con el que busca poner fin a las especulaciones y cuestionamientos que, según denunció, han sido impulsados desde sectores cercanos a la campaña de su oponente, Abelardo de la Espriella.

La polémica surgió luego de que seguidores del candidato rival difundieran versiones sobre un supuesto deterioro en la salud de Cepeda, generando debate en redes sociales y en algunos escenarios políticos.

Ante esto, el candidato decidió aseguró que el video con la información falsa fue compartido por la campaña de De la Espriella, por lo que decidió hacer pública información médica relacionada con el seguimiento oncológico que ha recibido durante los últimos años.

Durante una intervención ante medios de comunicación, Cepeda leyó apartes del documento expedido por su médico tratante, un oncólogo clínico, en el que se certifica que el candidato se encuentra bajo control médico desde 2022 y que, hasta el momento, no existen señales de recaída de la enfermedad ni complicaciones derivadas del tratamiento.



El certificado señala que el candidato tiene antecedentes de cáncer de colon, enfermedad que fue tratada mediante cirugía y quimioterapia. Posteriormente, el documento explica que el paciente presentó un evento relacionado con la enfermedad, que requirió nuevamente intervención médica. Sin embargo, desde 2022 permanece exclusivamente en seguimiento oncológico periódico, con controles clínicos, estudios de laboratorio e imágenes diagnósticas.

Según el informe presentado por el candidato, actualmente no existe evidencia de nuevas recaídas ni de complicaciones asociadas al tratamiento recibido. En ese sentido, Cepeda insistió en que se encuentra en condiciones óptimas para continuar con la campaña presidencial y asumir los retos del cargo en caso de resultar elegido.

Iván Cepeda // Foto: Blu Radio

“Estoy óptimo, en las mejores condiciones”, afirmó el aspirante presidencial, al tiempo que pidió que el debate público sobre su salud se lleve con respeto y sin especulaciones. El candidato sostuvo que divulgar información médica falsa o tergiversada puede convertirse en una forma de desinformación que afecta no solo la contienda política, sino también la dignidad de las personas que enfrentan enfermedades.

Publicidad

Además de defender su condición médica, Cepeda aprovechó el pronunciamiento para lanzar nuevas críticas contra Abelardo de la Espriella. El candidato aseguró que ha insistido en realizar un debate antes de la segunda vuelta presidencial, pero que, según él, su rival ha evitado ese escenario de confrontación de ideas.

En ese contexto, acusó a la campaña contraria de reemplazar la discusión programática por ataques personales y señaló que De la Espriella estaría evitando aparecer directamente en el debate político. “Se esconde detrás de su fórmula vicepresidencial”, afirmó Cepeda, en referencia al exministro José Manuel Restrepo