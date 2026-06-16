Abelardo De La Espriella: "Mi firma defendió a Salud Vida, pero jamás manejó recursos de la salud"

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella rechazó las acusaciones de su contendor político Iván Cepeda sobre supuestos pagos millonarios recibidos por su firma de abogados de la EPS Salud Vida. Además, presentó sus propuestas para rescatar el sistema de salud colombiano y defendió el papel del sector privado en la prestación de los servicios médicos.

De La Espriella negó categóricamente las acusaciones y sostuvo que su firma actuó exclusivamente como representante legal en un proceso relacionado con la intervención de la entidad, sin tener participación alguna en el manejo de recursos del sistema de salud.

“Mi firma defendió a Salud Vida, pero jamás manejó recursos de la salud. Nunca he tenido negocios de salud, ni la firma tampoco”, afirmó el candidato.

Niega haber recibido 18 mil millones de pesos

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Cepeda tiene que ver con un supuesto pago de 18 mil millones de pesos en honorarios a la firma De La Espriella Lawyers. Frente a ello, el abogado aseguró que dicha cifra es falsa y anunció que hará público el contrato para demostrarlo.



Según explicó, la relación contractual se extendió durante varios años y requirió la participación de un amplio equipo jurídico debido a la complejidad del caso.

“Ese contrato, que además duró como cuatro o cinco años, no debe pasar de los 2.500 o 3.000 millones de pesos”, aseguró durante la entrevista. El candidato insistió en que la labor desarrollada por su firma se limitó a la defensa jurídica de la EPS dentro de los procedimientos de intervención y liquidación adelantados por las autoridades competentes.

Es un contrato de la firma con una EPS que trataban de intervenirla y se le defendió en ese trámite. Eso no tiene absolutamente nada que ver con manejo de recursos enfatizó.

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Duro enfrentamiento con Iván Cepeda

La respuesta de De La Espriella estuvo acompañada de fuertes críticas contra el candiedato del Pacto Histórico. El aspirante presidencial aseguró que Cepeda ha basado su carrera política en la judicialización de sus adversarios y calificó las denuncias como una estrategia electoral.

El abogado recordó que recientemente también fue objeto de señalamientos relacionados con presuntos vínculos con grupos paramilitares y lavado de activos, acusaciones que, según indicó, ya fueron investigadas y archivadas por la Fiscalía años atrás.

“Lo único que le queda es la difamación, el montaje judicial y el falso positivo judicial, que es a lo que él se ha dedicado toda su vida”, manifestó. Las declaraciones se producen en medio del creciente ambiente preelectoral, en el que varios precandidatos han comenzado a intercambiar cuestionamientos sobre su trayectoria profesional y política.

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Su propuesta para rescatar el sistema de salud

Más allá de la controversia, la entrevista también estuvo centrada en las propuestas de De La Espriella para enfrentar la crisis del sistema de salud colombiano.

El candidato aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsará un plan de choque inicial de 10 billones de pesos destinado a estabilizar la atención médica y garantizar la entrega de medicamentos y tratamientos represados.

No obstante, aclaró que esos recursos no resolverían el déficit estructural del sector, que estima en más de 40 billones de pesos, sino que servirían para recuperar la operatividad inmediata del sistema.

“Los 10 billones de pesos son para estabilizar el sistema. Están priorizados en tratamientos y medicamentos”, explicó.Asimismo, señaló que parte de esos recursos se utilizarían para ponerse al día con obligaciones pendientes hacia EPS, hospitales, clínicas y personal médico.

Defensa del modelo mixto y del sector privado

Otro de los ejes centrales de su propuesta es la recuperación de elementos del modelo de salud vigente antes de las reformas impulsadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

De La Espriella sostuvo que Colombia contaba con un sistema que, pese a sus falencias, ofrecía una cobertura y una calidad reconocidas internacionalmente.

“No teníamos el mejor sistema de salud, pero teníamos un muy buen sistema de salud con unas falencias que había que resolver”, señaló. En ese sentido, planteó fortalecer la participación del sector privado bajo una vigilancia más estricta del Estado. Según dijo, las EPS que cumplan con los estándares exigidos contarán con respaldo institucional, mientras que aquellas que incumplan sus obligaciones deberán salir del sistema.

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Las EPS que hacen bien su trabajo tendrán todas las garantías. Aquellas que están pendientes de otras cosas distintas a la salud de los colombianos van para afuera afirmó.

Compromiso con la institucionalidad

Finalmente, el aspirante presidencial abordó el tema de la independencia judicial y su eventual relación con las altas cortes en caso de llegar a la Casa de Nariño.

De La Espriella aseguró que respetará plenamente las decisiones de los jueces y los organismos de control, incluso cuando estas afecten iniciativas de su gobierno.

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