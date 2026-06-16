Abelardo De La Espriella: "Si Petro desobedece resultados, deben actuar los jueces y el Ejército"

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, cuestionó la actitud que, según él, ha mantenido el Gobierno nacional frente a los resultados electorales y lanzó un llamado a las instituciones para que hagan respetar la Constitución. Sus declaraciones las entregó durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales.

“El tono no cambiará con quienes han querido destruir a Colombia. No me van a ver con el señor Petro ni con Cepeda, ni hoy ni mañana ni nunca. Gobernaré para todos los colombianos, pero enfrentaré a quienes quieren destruir el país”, afirmó.

Al referirse a declaraciones de funcionarios como Carlos Carrillo y Gustavo Bolívar sobre posibles reacciones ante un eventual triunfo suyo, De La Espriella sostuvo que “Colombia no puede ir amenazada a votar” y aseguró que, de llegar a la Presidencia, respetará la oposición y las reglas democráticas.

Asimismo, señaló que una victoria amplia reduciría cualquier intento de desconocer los resultados. “Si, a pesar de un triunfo contundente, pretenden desconocer la voluntad popular como ocurrió en la primera vuelta, debe activarse la Constitución. Los jueces deben actuar y la fuerza pública debe cumplir su juramento de defender el orden constitucional y la ley”, manifestó.



El candidato también envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro, a quien calificó como un mandatario que “desconoce las normas constitucionales”. En ese sentido, insistió en que las demás ramas del poder público y los organismos del Estado tendrían que intervenir si se presenta una ruptura del orden institucional.

De La Espriella afirmó además que, si resulta derrotado en las urnas, aceptará el resultado electoral y respetará la decisión de los ciudadanos. “Confío en el sistema de la Registraduría y respetaré la voluntad popular”, indicó.

“Si el presidente no reconoce los resultados y pretende permanecer en el poder, deberán actuar las instituciones, los jueces y la fuerza pública para restablecer el orden constitucional y legal”, concluyó.