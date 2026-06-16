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Abelardo De La Espriella, EN VIVO con Néstor Morales en Mañanas Blu

Siga en directo la entrevista de Abelardo De La Espriella con Néstor Morales en Mañanas Blu. El candidato presidencial habla sobre sus propuestas, la coyuntura política y los temas que más preocupan a los colombianos.

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Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de jun, 2026

Siga en VIVO la entrevista de Abelardo De La Espriella en Mañanas Blu. En conversación con Néstor Morales, el candidato presidencial responde preguntas sobre el rumbo de su campaña, sus principales propuestas de gobierno y los desafíos que enfrenta Colombia en materia de seguridad, economía y gobernabilidad.

Durante la transmisión, De La Espriella también se refiere a los acontecimientos que marcan la agenda política nacional y a las expectativas de los ciudadanos frente al futuro del país. La entrevista puede seguirse en Blu Radio, BluRadio.com, YouTube, Ditu y las plataformas digitales de la cadena, donde los oyentes participan con sus preguntas, opiniones e inquietudes.

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