Abelardo De La Espriella, EN VIVO con Néstor Morales en Mañanas Blu

Siga en VIVO la entrevista de Abelardo De La Espriella en Mañanas Blu. En conversación con Néstor Morales, el candidato presidencial responde preguntas sobre el rumbo de su campaña, sus principales propuestas de gobierno y los desafíos que enfrenta Colombia en materia de seguridad, economía y gobernabilidad.

Durante la transmisión, De La Espriella también se refiere a los acontecimientos que marcan la agenda política nacional y a las expectativas de los ciudadanos frente al futuro del país. La entrevista puede seguirse en Blu Radio, BluRadio.com, YouTube, Ditu y las plataformas digitales de la cadena, donde los oyentes participan con sus preguntas, opiniones e inquietudes.