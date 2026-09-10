El 51,5 % de los colombianos aprueba la gestión del presidente De La Espriella: Atlas Intel

A un mes de iniciado el Gobierno de Abelardo De La Espriella, la firma encuestadora Atlas Intel presentó el Latam Pulse Colombia para el portal económico Bloomberg en el que mide entre otras cosas la aprobación y la evaluación del actual Gobierno, los principales problemas que enfrenta el país, los principales riesgos que podría enfrentar Colombia en los próximos 6 meses, así como la imagen de diferentes líderes políticos nacionales.

Frente al desempeño del presidente De La Espriella, el 51,8 % de los encuestados aprueba la gestión del primer mandatario frente a un 43,2 % que lo desaprueba. Sobre la evaluación del gobierno, el 52,8% considera que es excelente o bueno, el 9,9 % considera que es regular y el 37,3% que es malo o muy malo.

Ante la pregunta “¿qué tan probable es que Colombia enfrente los siguientes riesgos o desafíos en los próximos seis meses?”, el 48% de los encuestados considera muy probable que se conozcan revelaciones sobre grandes fraudes o esquemas de corrupción; el 28%, que se presenten protestas violentas o actos de vandalismo contra el patrimonio público; el 24%, que aumenten los ataques o asesinatos relacionados con facciones criminales; otro 24%, que se produzcan huelgas a gran escala; el 21%, que aumenten los robos y asaltos; y el 12%, que el oficialismo no logre obtener mayorías en el Congreso. El 67 % de los encuestados considera poco probable una eventual destitución o renuncia del presidente, mientras que el 58 % considera poco probable que ocurra un golpe de Estado.

Sobre los principales problemas que enfrenta Colombia en la actualidad, la corrupción encabeza la lista, según el 50,5% de los encuestados. Le siguen la inseguridad, la criminalidad y el narcotráfico, con un 48,7%; el estado del sistema de salud, con un 40,9%; y la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades, también con un 40,9%.



La lista de líderes colombianos con mayor imagen positiva la encabeza el presidente De La Espriella con un 54%, frente a un 44% de imagen negativa. Le sigue el vicepresidente José Manuel Restrepo, con un 53% de imagen positiva y un 43% negativa.

José Manuel Restrepo. Foto: Presidencia - Ovidio González

A continuación, aparecen los líderes de la oposición. El expresidente Petro registra un 42% de imagen positiva frente a un 57% de negativa, mientras que el excandidato presidencial y senador Iván Cepeda tiene un 42% de imagen positiva y un 55% negativa.

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La sorpresa es el representante a la Cámara por el Centro Democrático Daniel Briceño, cuya imagen positiva alcanza el 40%, frente a un 25% de imagen negativa.